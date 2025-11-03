Nicole kommt am Freitag, den 7. November 2025 um 20 Uhr mit Ihrer hochkarätigen Band ins Lübecker Kolosseum. „Ein bisschen Frieden“, „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“, „Papillon“, „Ein leises Lied“, „Mit dir vielleicht“, „Allein in Griechenland“ oder „Ich bin zurück“. Diese Hits von Nicole kennt wohl jeder und kann jeder mitsingen.

43 Jahren, mit gerade einmal 17 Jahren, gewann Nicole mit „Ein bisschen Frieden" den Eurovision Song Contest für Deutschland und das bescherte Nicole Millionenverkäufe und Top- Platzierungen in ganz Europa. In den vier Jahrzehnten, die seit diesen ersten Sensationserfolgen der Euro-Gold-Single vergangen sind, folgten zwei Dutzend weitere Longplayer, für die sie gleich 11 Goldene Stimmgabeln sowie 17-mal den ersten Platz bei der ZDF-Hitparade gewann. Auf die Zweitplatzierung beim World Popular Song Festival in Tokio (1983) folgten zudem ein ECHO- Pop in den Neunzigern, mehrfach die Goldene Europa, 2017 den smago! Award und 2023 den Hans Rosenthal Preis für ihr soziales Engagement.

Auf Ihrer Tournee präsentiert Nicole einen Mix aus ihrem brandneuen Album „Carpe Diem“ und neu arrangierte Hits & Meilensteine Ihrer über 40-jährigen Karriere – exzellent in Szene gesetzt durch ihre großartige Band, bestehend aus herausragenden Musikern (Jens Carstens, Achim Meier, Mickey Meinert und Zoran Grujovski) zum Teil aus der Helene Fischer Live Band, sowie ihrer ausdrucksstarken Stimme und Performance. Ein tolles Erlebnis einer emotionalen, ehrlichen und hochkarätigen Live-Show.

Weitere Infos unter www.nicole-4-u.de

Nicole - "Carpe Diem Tour 2025"

Freitag, 7. November 2025 um 20 Uhr

Kolosseum, Kronsforder Allee 25, 23560 Lübeck

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online: Tickets buchen