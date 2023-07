Diesmal begrüßt Paddington Bär seine Gäste nicht in der Londoner Royal Albert Hall, sondern in der für die Marmeladenherstellung bekannten Stadt Bad Schwartau - wissen doch alle Kinder, wie sehr er diese Produkte liebt.

Unverkennbar mit seinem blauen Mantel und roten Hut steht er freundlich im Eingang zur Krummlandhalle, die zahlreich erschienenen Kinder schauen respektvoll zu ihm auf. Mit Spannung erwarten sie ein buntes Konzert mit Musik von Daniel Hope und Erzählungen aus dem abenteurlichen Leben des Bären.

Daniel Hope geht wunderbar auf die Kinder ein. Im Gespräch mit ihnen erklärt er sein Instrument sowie den hinter ihm stehenden Flügel. Sodann liest, erzählt und musiziert er gemeinsam mit dem ausgezeichneten Pianisten Ron Maxim Huang. Zunächst gibt es die Geschichte von dem verträumten Stier Ferdinand, der unglücklich in die Stierkampfarena gerät, dann aber zurück auf seine Lieblingswiese darf. Mit seiner Geige untermalt Hope die Geschichte lautmalerisch je nach stillen oder brausenden Momenten, sehr gut verständlich für die Kinder.

Zwischen den beiden Geschichten spielt Hope gemeinsam mit dem Pianisten Huang das kleine Stück "Liebesgruß" von Edward Elgar, womit die begleitenden Erwachsenen zu einem besonderen Hörgenuss kommen.

Paddington Bär verteilt Marmeladengläser, hier an Tjada EndresEndlich steht Paddington Bär im Mittelpunkt. Hope liest aus dessen spannendem Londoner Leben und wird, mal theatralisch, mal fröhlich, von dem Pianisten begleitet. Die vor der Bühne versammelten Kinder lauschen aufmerksam. In der sommerlich sehr warmen Halle ist es für sie gar nicht so leicht, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Immer wieder beteiligt Hope die Kinder mit Fragen und greift zwischendurch auch mit seiner Geige ein. Am Schluss der Geschichte sucht Paddington anlässlich eines Konzertes den Komponisten der "Unvollendeten" in der Royal Albert Hall und beschließt schließlich Dirigent zu werden.

Nach großem Applaus spielt Daniel Hope als Zugabe inmitten der Kinder "Guten Abend, gute Nacht" und die Erwachsenen singen mit.

Vor der Halle verabschiedet Paddington Bär sich persönlich mit einem Glas Marmelade für jeden.





Fotos: Hildegard Przybyla