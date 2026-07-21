Morgen startet das Classical Beat Festival in seine zehnte Spielzeit. Vom Mittwoch, 22. bis Samstag, 25. Juli 2026 verwandelt sich der Saal Maritim im Maritim Strandhotel Travemünde unter dem Motto „Voyage France!“ in ein lebendiges Zentrum des europäischen Kulturaustauschs.

Das Festival, das schon seine ersten, kostenfreien Highlights in Scharbeutz und Eutin hinter sich hat, läuft bei dem vielfältigen Angebot in den Sommermonaten stets etwas unter dem Radar. Das ist insofern bedauerlich, als zum Ersten viele sehr gut ausgebildete junge Musikerinnen und Musiker unter der begeisternden Leitung von Pierre Bertrand ihr Bestes geben und durchaus mit großen Orchestern aus Klassik und Jazz mithalten können und zweitens Classical Beat jedes Jahr von Neuem großartige Künstlerinnen und Künstler nach Travemünde holt.

Pierre Bertrand, Foto: (c) Alexandre Lacombe

Dieses Jahr freue ich mich ganz besonders auf den - und das ist nicht übertrieben - Weltstar Leszek Możdżer, der kommenden Mittwoch, den 22. Juli 2026, um 20 Uhr einen exklusiven Soloabend voller Virtuosität und improvisatorischer Freiheit zwischen Frédéric Chopin und europäischem Jazz geben wird.

Classical Beat steht für das Überschreiten von Genre-typischen Grenzen. Sicht- und vor allem hörbar wird dies beim zweiten Thema des Festivals: „Cessez-le-feu“ – Elektronik trifft Orchester (Donnerstag, 23. Juli 2026, 20 Uhr)

Luciano Supervielle, Foto: (c) Luciano Supervielle

Der uruguayische Starpianist Luciano Supervielle und das Hamburger Jesse Mattern Orchestra erschaffen ein poetisches Signal des Friedens. Gemeinsam verschmelzen sie Jazz, Neotango, Elektronik und orchestrale Klangfarben zu einem intensiven Live-Erlebnis.

Dann am Freitag, 24. & Samstag, 25. Juli 2026, jeweils 20 Uhr das Thema 3: Die internationale Festivalrevue „Let's Dance – Nächte am Montmartre“

Christophe Lampidecchia, Foto: (c) Christophe Lampidecchia

Christophe Lampidecchia (Akkordeon), Luciano Supervielle (Klavier) und die European Jazz Companions präsentieren unter der musikalischen Leitung von Pierre Bertrand eine internationale Revue voller französischer Lebensart zwischen Chanson, Swing, französischem Jazz und Akkordeon. Für die choreografische Gestaltung sorgen die Tänzerinnen und Tänzer des TSC Titanium Holstein Lübeck.

Dieses Mal werden auch Karten verlost. Gehen Sie dazu auf die Seite von www.classicalbeat.de

Aber vor allem: Gehen Sie ins Travemünder Maritim, um eine ganz andere Seite der Travemünder Woche zu erleben, ein lebendiges Festival ganz im Zeichen von Paris und Frankreich.