Das Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck erfährt zur 22. Lübecker Museumsnacht „Magic Moments“ am 31. August 2024 passend zum Zauberberg-Jubiläum eine magische Verwandlung: In Zusammenarbeit mit dem Theater Lübeck kleidet sich die Villa Brahms in das Gewand eines Sanatoriums um 1920. Im Mittelpunkt steht die Uraufführung einer szenischen „Zauberberg“-Vertonung von und mit Studierenden der MHL, die gemeinsam mit dem Schauspieler Johannes Merz vom Theater Lübeck in die faszinierende Welt von Thomas Manns Roman entführen.

Unter musikalischer Leitung von Ann-Kathrin Strauch erklingt in vier Aufführungen um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr das von ihr komponierte Stück „Zwischen Tugend und Gefahr“. Das dreiteilige, szenische Melodram für Klavierbegleitung und Gesang knüpft mit erzählerischen und musikalischen Elementen an die Zeit des Romans an, zeigt dabei stilistische Einflüsse von Jugendstil und Hochromantik. Antonio Krisanto als Hans Castorp, Monica Mhangwana als Madame Chauchat, Kazushi Yamada als Hofrat Dr. Behrens, Lilly Baumgartner als Joachim Ziemßen und Valeria Badon am Klavier eröffnen dem Publikum die faszinierend morbide Welt von Thomas Manns „Zauberberg“. Es moderiert Noah Knauf, der das Projekt im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Kultur mitkoordiniert hat.

Passend zum Motto kann man in der Villa Brahms diesmal ein Catering mit schweizerischen Köstlichkeiten, unter anderem Apfelwähe und Schinkengipfeli zu einem Glas Sekt genießen, „Cüpli“ genannt. Bis Mitternacht hat auch die Ausstellung „Beziehungszauber“ geöffnet. Sie zeigt den Komponisten Johannes Brahms (1833–1897) in seinen vielfältigen Beziehungen zu Freunden sowie Kollegen und zeichnet das gesellschaftliche Bild einer Zeit, deren Untergang Thomas Mann im „Zauberberg“ bereits prophezeit. Zu sehen sind bedeutende Exponate, darunter wertvolle Musikhandschriften, Büsten, Drucke, Briefe und Fotografien. Im Zusammenspiel ergibt sich jener „Beziehungszauber“, der der Ausstellung in Anlehnung an ein Wort von Thomas Mann ihren Titel gegeben hat.

Das Ticket zur Museumsnacht ist erhältlich unter www.die-luebecker-museen.de oder an der Abendkasse in der Villa Brahms. Der Einlass beginnt ab 18 Uhr, Eintrittskarten gibt es für 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.