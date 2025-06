Der renommierte Dirigent und Alte-Musik-Spezialist Trevor Pinnock ist am Donnerstag, 5. Juni 2025 im Großen Saal der Musikhochschule Lübeck (MHL) zu erleben. Ab 19.30 Uhr präsentiert er zusammen mit Solisten der MHL-Gesangsklassen und dem MHL-Kammerorchester Werke von Händel, Haydn und Mozart.

Der Cembalist und Dirigent Trevor Pinnock zählt zu den Pionieren und Größen der historischen Aufführungspraxis und setzte mit dem Ensemble „The English Concert“, das für seine bahnbrechenden Aufführungen auf historischen Instrumenten berühmt wurde, neue künstlerische Maßstäbe. Seit 2003 ist Trevor Pinnock freischaffend als Dirigent, Cembalist, Kammermusiker und Pädagoge tätig und arbeitete mit zahlreichen renommierten Orchestern zusammen.



Verschiedene Bildungsprojekte führen ihn regelmäßig auch an verschiedene Hochschulen und nun erstmals an die MHL. Am Donnerstag, 5. Juni um 19.30 Uhr zeigt er mit Sinfonien und Arien von Haydn, Mozart und Händel, was er mit dem MHL-Kammerorchester und Solisten der MHL-Gesangsklassen erarbeitet hat.

Solist David Heimbucher (Tenor), Foto: (c) Linus Isenhagen

Die MHL-Sopranistin Elizaveta Ruminantseva und der Tenor David Heimbucher präsentieren mit „Ah! Mio cor, schernito sei“ und „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ berühmte Arien aus Händels Oper „Alcina“ und Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Auf dem Programm steht weiterhin die Ouvertüre aus dem Konzert in F-Dur (HWV 331) mit dem Andante aus der berühmten Wassermusik, die mit melodischem Reichtum und barocker Klangpracht beeindrucken. Außerdem zu hören ist die heiter-elegante 29. Sinfonie in A-Dur, die der junge Mozart mit nur 17 Jahren nach einer Italienreise schrieb und die als eine seiner schönsten und schwärmerischsten Frühwerke gilt.

Haydns 92. Sinfonie in G-Dur beschließt das Konzert. Ihren Beinamen „Oxford-Symphonie“ erhielt sie höchstwahrscheinlich, weil sie bei Haydns Ernennung zum Ehrendoktor der Universität Oxford gespielt wurde. Die Aufführung der heiter-bewegten Sinfonie trug zu Haydns späteren Erfolgen als Komponist bei: „Ihr hatte ich alles zu verdanken; durch sie trat ich in die Bekanntschaft der ersten Männer und hatte Zutritt zu den größten Häusern“, soll er Jahre später zu diesem Werk gesagt haben.

Der Eintritt zum Konzert am Donnerstag, 5. Juni um 19:30 Uhr im Großen Saal der MHL kostet 15 und 20 Euro (ermäßigt 9 und 13 Euro). Karten sind unter www.mh-lubeck.de erhältlich.

Dirigent Trevor Pinnock, Foto: (c) Gerard Collett

Trevor Pinnock, 1946 in Canterbury geboren, schloss bereits sein Studium am Londoner Royal College of Music mit zahlreichen Preisen ab. Zunächst musizierte er als Cembalist mit der „Academy of St. Martin in the Fields“. Zu einem der führenden Köpfe der historischen Aufführungspraxis wurde er mit seinem Ensemble „The English Concert“, das er 1972 ins Leben rief und über 30 Jahre lang leitete. Er arbeitete mit vielen renommierten Orchestern zusammen, darunter die Berliner und Wiener Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig und das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Zahlreiche CD’s dokumentieren sein künstlerisches Schaffen. 1992 wurde Pinnock zum „Commander of the Order of the British Empire“, 1998 in Frankreich zum „Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres“ ernannt.