Zum „Grande Finale“ ihres 33. Brahms-Festivals lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) am Sonntag, 11. Mai um 19.30 Uhr in den Großen Saal ein. Mit festlichen und hochvirtuosen Klängen eröffnet Arvid Gast das Konzert mit dem Allegro aus Widors sechster Sinfonie in g-Moll an der großen Marcussen-Orgel.

Mit 76 Jahren komponierte der César Franck-Schüler Vincent d’Indy sein Streichsextett B-Dur op. 92. Über Jahrzehnte hatte er das französische Musikleben mitgeprägt, bevor es ihn in den Süden zog. Man könnte meinen, aus der Musik, die von Studierenden und Dozierenden der MHL interpretiert wird, die Leichtigkeit und Sommerlust seines neuen Lebens in Südfrankreich herauszuhören.

Mit Ravels „Introduktion und Allegro“ präsentieren Dozierende und Studierende dann ein Meisterwerk der Instrumentation, das trotz seiner kleinen Besetzung mit sieben Köpfen eine geradezu orchestrale Klangfülle suggeriert. Über den Arpeggi der Harfe, gespielt von Gesine Dreyer (Titelfoto), breiten die Holzbläser und Streicher flirrende Klangteppiche aus und vermitteln überschäumende Freude.

Angela Firkins, Flöte, Foto: (c) Giorgia Bertazzi

Mit den satten Klangfarben des Klavierquintetts f-Moll op. 34 von Johannes Brahms verabschieden Tsukushi Sasaki und Daniele Dalpiaz (Violinen), Caroline Spengler (Viola), Ulf Tischbirek (Violoncello) und Konrad Elser (Klavier) das diesjährige Festival-Publikum, damit die vom Festival-Motto aufgeworfene Frage „Aimez-vous Brahms?“ eindeutig mit „Ja“ beantwortet werden kann.

Den Surrealisten und Pionier der Moderne Eric Satie, hat das diesjährige Brahms-Festival anlässlich seines 100. Todestages in verschiedenen Konzerten gewürdigt. Im Anschluss an das „Grande Finale“ findet um circa 21.30 Uhr im Foyer die Finissage seiner „Vexations“ statt, ein Stück Konzeptkunst für Klavier, die das Festival mit einem kontinuierlichen Klangimpuls begleitet hat. 840mal sei das Stück zu spielen verfügte Satie, was gut 24 Stunden in Anspruch genommen hätte. Beim 33. Brahms-Festival war es gar eine ganze Woche lang zu hören: mittels einer Klangbox auf einem Handwagen sogar an verschiedenen Orten in der Lübecker Altstadt, begleitet von Live-Aktionen und Improvisationen Studierender und Dozierender.

Karten für das Grande Finale sind unter www.brahms-festival.de erhältlich. Der Eintritt zur Finissage ist frei.