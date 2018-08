Am 18. August ist es soweit: Die mit großer Spannung erwartete Lübeck-Oper „Tausend Jahre und 1 Tag“ kommt auf die Bühne - eine musikdramatische Zeitreise der besonderen Art.

Wir schreiben das Jahr 2143, Lübeck feiert sein 1000-jähriges Bestehen, doch eine Katastrophe kommt auf die Stadt zu und niemand will es wahrhaben! Jo und Nick, zwei junge Menschen aus unterschiedlichen Epochen suchen nach einer Lösung und begeben sich dazu auf eine aufregende Zeitreise durch die Geschichte der Hansestadt: Sie begegnen den Menschen aus der Gründerzeit, der Hanse und dem aktuellen Lübeck und erleben spannende Abenteuer, um ihrem Verfolger zu entkommen.

Sie haben nur ein Ziel: Lübeck darf nicht untergehen…

Das Außergewöhnliche an dem neuen Stück von Gabriele Pott und Birgit Kronshage: Neben den Solisten und dem Orchester stehen 40 Kinder und Jugendliche als Hauptakteure auf der großen Bühne des Hafenschuppen C. Dieser authentische Ort mit maritimer Atmosphäre ist zum 5. Mal Schauplatz des Musikfestivals Kunst am Kai und hat sich als ideale Kulisse für die Jugendoper herausgestellt.

Oper-Solisten und TeamInitiatorin Gabriele Pott zu ihrem Stück: „Es ist ein Spiel mit der Zeit geworden und Lübeck der zentrale Ort - kein Zufall, denn auch wir feiern mit beim 875-jährigen-Stadtjubiläum der Hansestadt. Wir wollen eine moderne Fiktion als junges Musiktheater auf die Bühne bringen, ein Stück für die ganze Familie!“

Mitwirkende: Solisten: Simone Krampe, Daniel Schliewa, Julia Hallmann, Lukas Anton, Tim Stolte, Kinder- und Jugendchor des Festivals, Kunst-am-Kai-Orchester, Musik und musikalische Leitung: Gabriele Pott, Libretto und Regie: Birgit Kronshage, Choreographie und Tanz: Martina Wüst, Bühnenausstattung: Alex Mans

Termine: 18./19./25./26. August jeweils 17 Uhr

sowie eine Schulaufführung am 24. August um 10.30 Uhr

Ort: Hafenschuppen C, Willy-Brandt-Allee 31c, Parkplätze vorhanden

Tickets ab 12,50€ (erm.7,50) zzgl.VVK-Geb. bei allen bekannten VVK-Stellen in Lübeck und im Internet unter: www.kunst-am-kai.de

GEWINNSPIEL:

3 x 2 Freikarten für die Lübeck-Oper „Tausend Jahre und 1 Tag“, Aufführung 25. August 17 Uhr

Alle Einsendungen, die unter dem Stichwort: „Lübeck-Oper" und unter Angabe des Namens bis zum Montag, den 20. August 2018, 17 Uhr an die Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! abgeschickt werden, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.