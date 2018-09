Mit zwei Aufführungen von Giuseppe Verdis „Missa da Requiem“ erlebt das Musikfestival Kunst am Kai 2018 am 8. und 9. September im Hafenschuppen C seinen krönenden Abschluss.

Die Lübecker Singakademie und der Festivalchor verstärkt durch Gastsänger, die Lübecker Knabenkantorei und den Canta!-Mädchenchor der Gemeinnützigen werden das Werk gemeinsam mit Solisten und großem Orchester unter der Leitung von Gabriele Pott auf die große Bühne des Hafenschuppen C bringen.

Dieses chorsinfonische Meisterwerk des 19. Jahrhunderts ist gezielt für konzertante Aufführungen komponiert und in der Musikgeschichte ohne Vergleich: Nicht jenseitige Transzendenz wollte der italienische Opernkomponist hier vermitteln, sondern emotionale Erschütterung wie in seinen großen Bühnenwerken - in der Musikwelt kursiert daher bis heute die ironische Beifügung, die Totenmesse sei „Verdis beste Oper“.

Die menschlich-irdische Dimension gibt dem Requiem höchste Eindringlichkeit und gewaltige Strahlkraft, im Mittelpunkt steht der Mensch, seine Leidenschaften und seelischen Konflikte, sein Hoffen und auch Verzagen. Die Angst der Lebenden vor dem Tod wird von Verdi meisterhaft in Szene gesetzt und in farbenreicher Instrumentation drastisch zugespitzt.

Lübecker Singakademie

Aus fast unhörbarem Stammeln erblüht der großartigste Gesang, auf gewaltige orchestrale Ausbrüche folgt intimste Kammermusik - diese überwältigenden emotionalen Wechsel werden im alten Hafenschuppen mit einer besonderen Lichtregie aufwändig begleitet. Dirigentin Gabriele Pott verspricht ein rauschendes Erlebnis, bei dem man sich von „tollen Stimmen verzaubern und den Klangwogen eines Riesenchores forttragen lassen kann“.

Mitwirkende: Karen Leiber (Sopran), Wioletta Hebrowska (Mezzosopran), Matthias Koziorowski (Tenor), Mario Klein (Bass) Lübecker Singakademie, Festival-Chor und Gastsänger, Lübecker Knabenkantorei an St. Marien (Ltg. Karl Hänsel), Canta! – Mädchenchor der Gemeinnützigen (Ltg. Heidi Maria Becker) Kunst-amKai-Orchester (Mitglieder der Lübecker Philharmoniker & Gäste)

Musikalische Leitung: Gabriele Pott

Termine: 8. September, 19 Uhr und 9. September 2018, 18 Uhr

Ort: Hafenschuppen C, Willy-Brandt-Allee 31c, Parkplätze vorhanden

Tickets ab 17,00€ (erm.12,00) zzgl.VVK-Geb. bei allen bekannten VVK-Stellen in Lübeck und im Internet unter: www.kunst-am-kai.de