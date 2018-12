Die Reihe der beliebten Nordische Kriminacht findet auch in diesem Jahr seine Fortsetzung, und zwar am 21. und 22. Dezember, jeweils um 19 Uhr im Europäischen Hansemuseum (Saal La Rochelle). Crime Ladies ist der Titel der Veranstaltung mit Musik und hintergründigen Geschichten, teils tief blickend, manchmal sogar mit humoristischen Ideen.

Es sind nicht immer nur die Männer mit kriminellen Energien, in diesem Jahr gestalten die Frauen das Spannungsfeld zwischen weihnachtlicher Idylle und seelischem Abgrund. Veranstalterin Gabriele Pott verspricht: „Sobald man hinter die Kulisse der Weiblichkeit schaut, wird es besonders spannend und tiefsinnig, die Frauen wollen alles, aber auf keinen Fall brav sein und stillschweigen!“

Die Schauspielerin Nadine Boske - gerade als Ronja Räubertochter auf der Bühne des Theater Lübeck zu erleben - wird die kriminellen Geschichten der Autorinnen frech und spannend in Szene setzen. Passend dazu entlockt die Hamburger Harfenistin Hanna Rabe ihrem Instrument nicht nur schöne weiche und klangvolle Töne, sondern wird mit Hilfe einzigartiger Präparierung der Saiten auch neue ungewohnte und finstere Klangfarben improvisieren.

In der Pause gibt es wieder Mordspunsch nach original-finnischen Rezept. Das Europäische Hansemuseum lädt mit einem Kombiticket in seine Erlebnisräume ein und bietet vor dem Konzert neben der Besichtigung auch besondere Stärkung bei Fräulein Brömse oder im Café Restaurant Nord an.

Nordische Krimi-Nacht, 21./22. Dezember, jeweils 19 Uhr

Europäisches Hansemuseum, Saal „La Rochelle“

Eintritt: 18€/erm 12€ (zzgl.VVK-Geb.)

Tickets bei Konzertkasse Hugendubel, Pressezentrum, Klassik-Kontor, an allen LN- Geschäftsstellen und an der Kasse des Europäischen Hansemuseums sowie unter www.kunst-am-kai.de Infos unter Tel. 0451/5821606