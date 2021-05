Die wunderbare Schau aus LEGO Steinen nimmt die Besucher:innen mit auf eine farbenfrohe Zeitreise durch verschiedene Jahrhunderte und ermöglicht einen unterhaltsamen Zugang zur Hanse – mit allerhand Details zum Entdecken für große und kleine Gäste.

Sechs große Lebenswelten mit Licht und Geräuschen und drei LEGO Großmodelle lassen die Besucher:innen eintauchen in die Geschichte der Hanse en miniature. Unter dem Titel »Hanse steinreich – eine LEGO Zeitreise« eröffnet das Europäische Hansemuseum eine neue faszinierende Familienausstellung, die komplett aus den bunten Steinen des dänischen Spielzeugherstellers besteht. Vom 29. Mai bis 7. November 2021 ist die LEGO Zeitreise durch die Welt der Hanse in Lübeck erlebbar.

Das gab es noch nie: Die Welt der Hanse nachgebaut aus LEGO Klötzen. Dieses besondere Projekt hat das Europäische Hansemuseum in Zusammenarbeit mit Rene Hoffmeister, zertifiziertem LEGO Modellbauer der Firma BrickFabrik, realisiert. Mithilfe der bunten Plastiksteinchen des weltweit bekannten dänischen Spielzeugherstellers inszeniert das Europäische Hansemuseum die Geschichte der Hanse neu.

Mittelalterliche Gassen

Inspiriert von der Dauerausstellung des Europäischen Hansemuseums, werden in sechs detailreichen Dioramen Schlüsselereignisse aus der Hansegeschichte dargestellt, wie die Anfänge des Handelsbündnisses an der Newa um 1193, einen Markt in Brügge 1358, den Stalhof in London, die Stockfischproduktion im Hansekontor in Bergen sowie einen Hansetag in Lübeck im Jahre 1518. Auch das düstere Kapitel der Pest, die Lübeck im 14. Jahrhundert heimsuchte, wird aufgegriffen.

Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen eigens angefertigte Licht- und Geräuschkulissen, welche die Dioramen mit zusätzlichem Leben füllen. Zusammen mit drei Großmodellen, wie einer knapp drei Meter langen Kogge, dem fast lebensgroßen LEGO Hansekaufmann Winni Warendorp sowie einem Kaufmannshaus, wird die Ausstellung zu einem beeindruckenden und ein-maligen Erlebnis für die ganze Familie.

Buntes Markttreiben

»Eine vergleichbare Ausstellung hatten wir im Europäischen Hansemuseum noch nie. Die Hanse ist ein bedeutender Teil der europäischen Geschichte und wir freuen uns sehr darauf, diese Geschichte auf eine völlig neue und spielerische Art und Weise zu erzählen, die alle Altersgruppen anspricht. Durch das Miniaturformat der LEGO Steine wird die Hanse im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar«, sagt Museumsdirektorin Dr. Felicia Sternfeld.

Für dieses einzigartige Projekt konnte das Europäische Hansemuseum Rene Hoffmeister gewinnen, einen von wenigen zertifizierten LEGO Modellbauern weltweit. In seiner Werkstatt im brandenburgischen Niemegk hat er die Lebenswelten und Modelle gebaut – in enger Abstimmung mit André Dubisch, Projektleiter und Kurator der Ausstellung. Denn in den Lebenswelten steckt viel wissenschaftliche Recherche. Im Vergleich zur Dauerausstellung des Museums zeigen die LEGO Welten einen viel größeren Ausschnitt der jeweiligen Szenerie.

An der Newa im fernen Russland

Um 1193 landeten die Koggen der niederdeutschen Kaufleute am Ufer der Newa im fernen Russland. An der LEGO Newa herrscht geschäftiges Treiben: Ochsen ziehen Karren, Schafe weiden unter Birken, zwischen den Hütten stehen Bienenstöcke und mit Fässern beladene Koggen landen am Flussufer. Eine Besonderheit sticht dabei ins Auge: Auf dem Wasser schippert ein Schlauchboot, das eindeutig nicht im Mittelalter zu verorten ist; darin sitzt eine weibliche LEGO Figur, die wie Jugendliche des 21. Jahrhunderts gekleidet ist.



»Ihr Name ist Juna und sie ist der zeitgenössische Gegenpart zu unserem LEGO Kaufmann Winni Warendorp«, so André Dubisch, Kurator der Ausstellung. »Sie ist auf einer Zeitreise durch die Dioramen unterwegs und macht auf aktuelle, vor allem umweltpolitische Aspekte wie Meeresverschmutzung oder Online-Shopping, aufmerksam, denn ein Bezug zur Gegenwart war uns auch bei der Gestaltung dieser Ausstellung wichtig«.

Juna

Für LEGO Modellbauer Rene Hoffmeister war das Thema Hanse ebenfalls etwas Besonderes: »Der Bau der Hansewelten hat viel Mühe gekostet, denn es wurde sehr viel Wert auf historische Genauigkeit gelegt. Ein bisschen Freiheit hatte ich, aber das große Ganze musste natürlich in die Zeit passen. Das war durchaus eine Herausforderung, denn die Menschen sollen ja auch etwas zum Entdecken und Staunen haben«.



Für Hoffmeister, der seit 20 Jahren im LEGO Geschäft ist, war es ein Projekt, das besonders viel Spaß gemacht hat und bei dem es nie langweilig wurde: »Das Thema Hanse war teilweise echt speziell und nicht immer gab es passende LEGO Teile. So handelt es sich bei den Bienenstöcken in der Newa eigentlich um Hüte. Das ist immer auch ein kreativer Prozess«.

Hansekaufmann Winni Warendorp freut sich auf Besucher.

»Hanse steinreich – eine LEGO Zeitreise« ist die erste Ausstellung des Europäischen Hansemuseums, die eigens als Wanderausstellung konzipiert wurde. Nach der Präsentation in Lübeck wird sie europaweit auf Tournee gehen und u.a. im Braunschweigischen Landesmuseum, im Ostfriesischen Landesmuseum Emden sowie im Stedelijk Museum Kampen (NL) zu sehen sein. Mit weiteren Museen ist das EHM bereits im Gespräch.

Eröffnungswochenende

Freitag, 28. Mai um 19:00 Uhr

Digitale Eröffnung der Sonderausstellung »Hanse steinreich – eine LEGO Zeit-reise«. Die Eröffnung wird live auf dem YouTube-Kanal des Europäischen Hansemuseums übertragen.

Samstag, 29. Mai um 11:00 Uhr

»Kuratorenführung«

Während einer exklusiven Online-Führung via Zoom mit Kurator André Dubisch und LEGO Modellbauer Rene Hoffmeister erfahren die Teilnehmer:innen spannende Details rund um die LEGO Zeitreise: Welche Herausforderungen gab es beim Bau der Ausstellung, wie lange dauert es, ein Großmodell zu bauen und aus wie vielen Steinen besteht ein LEGO Hansekaufmann? Die Teilnahme ist kostenlos, der Link zum Zoom-Meeting wird rechtzeitig auf der Website des EHM veröffentlicht.

17:00 Uhr

»Fragen an einen LEGO Professional«

Um 17.00 Uhr besteht auf dem YouTube-Kanal des Hansemuseums die Gelegenheit, beim »Q&A mit Rene Hoffmeister« all die Fragen los zu werden, die man einem professionellen LEGO Bauer schon immer stellen wollte.

Sonntag, 30. Mai um 11:00 Uhr

»Workshop LEGO Baumeister:in«

LEGO Fans ab sechs Jahren können beim Online-Workshop »LEGO Baumeis-ter:in« ihre eigene LEGO Kogge bauen. Die Teilnahme via Zoom kostet 5 Euro, Tickets müssen im EHM Online-Shop unter dem Reiter »Gutscheine« gekauft werden. Die LEGO Koggen Bausätze werden im Anschluss an den Kauf per Post verschickt. (Bereits ausverkauft!)



17:00 Uhr

Den Abschluss des Eröffnungswochenendes macht um 17.00 Uhr eine LEGO Sonderausgabe der »Hansemuseum Quiz Night« auf Zoom, bei der die Quiz-Fans unter Ihnen ihr Wissen rund um die bunten Spielsteine und die Hanse unter Beweis stellen können. Der Zoom-Link wird im Vorfeld auf der Website Website des EHM veröffentlicht.



Hanse steinreich – eine LEGO Zeitreise

Ausstellung vom 29. Mai bis 7. November 2021

Europäisches Hansemuseum

Öffnungszeiten: täglich 10-18 Uhr

Weitere Infos unter www.hansemuseum.eu