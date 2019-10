Frau Lottermoser liebt die starken

Aromen couragierter Taten,

wo andre nur von etwas schwätzen,

schätzt sie es, konkret aufzubrechen -

ihr Tatendrang ist ohnegleichen,

das Wasser ihr dabei zu reichen,

ist alles andere als leicht,

Jeanne D'Arc, die könnte es vielleicht...



So liest sie monatlich enorm

mit Wucht die Zeitschrift Schrot&Korn

und es ist durchaus schon passiert,

dass sie was daraus kopiert.

Campact braucht ihre Unterschrift?

Frau Lottermoser zögert nicht

und bringt sich auch in diesem Rahmen

ein – mit ihrem klaren Namen.

Fridays for Future? Kurzsichtig -

ein jeder Tag trägt Handlungspflicht!

Wenn es ums Große Ganze geht

und dann nur EINE Stimme fehlt

zur Rettung - sagen wir - der Arten:

Werden die mit Sterben warten?

Alleine durch dieses Unterlassen

würde sie sich strafbar machen.



Doch wird sie dieser Um- und -Triebe

nicht hin und wieder selber müde?

Schmerzen ihr nicht Hand und Nacken

beim Klick auf Call- to- Action- Buttons?

Möchte sie dem ganzen Treiben

nicht manchmal nur den Rücken zeigen?

Und vor der Welt ganz klandestin -

unsichtbar in Wälder fliehn?



Doch muss man die zunächst mal finden,

man pflegt sie ja als Buch zu binden,

oder jagt sie als Broschüren

als Poster, Flyer, beim Kopieren

der Welt in den gefräßgen Rachen,

nein, da hilft nur Weitermachen!

Und sie öffnet tatenfroh

die Email einer NGO,

und hat kaum richtig raufgeguckt,

da ist sie auch schon ausgedruckt:

Es dreht sich hier um Asylanten

und irgendwas mit Elefanten,

sie ist dagegen und dafür,

sie unterschreibt auch dies Papier,

und schiebt es zu den Aktenstrecken,

die ihre Zimmerflut bedecken,

leise wächst dies steile, große

Zentralmassiv aus Cellulose,

ganz oben schwebt, gleich Schnee am Gipfel

der Staub still über Stapelwipfel,

große Pappregister hängen

gleich Epiphyten an Gestängen

von grauen, ordnenden Systemen

die sich durch Dämmerlichter quälen,

da blüht der Mond im Nachtgeäst

und Frau Lottermoser lässt

zu, dass sie der Schlaf umschnurrt,

während noch der Drucker surrt;

durch ihn ziehn langsam ganze Wälder

und retten sich zugleich auch selber,

denn sie werden zu Broschüren,

die für den Urwaldschutz plädieren.

Frau Lottermoser unterdessen

schwebt still in silbernem Vergessen;

sie schläft ihn, den gerechten Schlummer,

wer wacht, das ist allein ihr Drucker:

sie fällt nach hartem Tag ins Bett-

er druckt das ganze Internet...