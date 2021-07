Christian Kuhnt, Intendant des SHMF, brachte es in seiner Begrüßungsfreude auf den Punkt: Die Künstler können die Bühne beherrschen, das Publikum jubelt, endlich wieder Musik!

Rolando Villazón hat Xavier de Maistre an seiner Seite. Villazón hatte sich selbst vor einiger Zeit eine stimmliche Ruhepause verschrieben. Mit de Maistre als sein Pendant präsentierte er keine Verlegenheitslösung, denn der französische Harfenist war im letzten Jahr Porträtkünstler des SHMF. Die beiden Künstler – Villazón aus Mexiko stammend und der Harfenist de Maistre (Frankreich) – entschieden sich für lateinamerikanische Lieder.



Dieses Mal brachte Villazón keine Opernlieder, sondern Lebensweisheiten, die nicht der Oper bedürfen. Er hatte schon vor drei Jahren in der MuK zum Ausdruck gebracht, dass er nicht ein singender Spaßvogel ist, sondern ein Sänger, der hochsensibel seine Lieder mit Gespür darbietet. In der Triftstraße war er erst im dritten Lied voll da, anfangs ein wenig hart im Ansatz. Gut, dass das Programmheft auf der rechten Seite eine deutsche Übersetzung ausweist. Simple Gelegenheiten konnten entzücken, so wie die irrende Taube zum Beispiel.



Xavier de Maistre, ein kongenialer Kollege von Villazón - absolut überzeugend. Wunderbar, dass ihm ausreichend Raum für seine Musik gelassen wird. Meisterhaftes Harfenspiel lädt zum Träumen ein. Beide Künstler applaudierten sich gegenseitig, wie schön! Silvio Rodriguez findet hier den ihm zustehenden Rahmen. Villanzón erläutert, dass kubanische Lieder sein Herz erobert haben.



Eine dunkle Wolke, die kurz über den himmelblauen Himmel schwebt, wird von Rolando schnell verabschiedet. Das Publikum teilt seine Empfindung und hätte gerne noch länger den beiden Künstlern gelauscht.