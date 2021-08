Am Samstag, den 14. August 2021 um 20 Uhr wird in der Lübecker MuK der Film "The Kid" von und mit Charlie Chaplin gezeigt. Anrührend erzählt und mit Slapstick-Einlagen vom Feinsten gespickt, lässt die Geschichte eines Landstreichers, der sich aufopferungsvoll um einen Waisenjungen kümmert, kein Auge trocken. Das Schleswig-Holstein Festival Orchestra spielt dazu live den Soundtrack und zieht den Hörer unmittelbar ins Geschehen hinein.

Zu seiner Zeit ein Kassenschlager, erfreut sich der 1921 erschienene Film »The Kid« des Allround-Genies Charlie Chaplin – der nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern ebenso für Regie, Drehbuch, Schnitt, Produktion und auch für die Musik verantwortlich ist – noch heute größter Beliebtheit.

Nicht zuletzt die unverwechselbaren Melodien, die Charlie Chaplin den Bildern zugrunde legte, beflügelten den enormen Erfolg des Films. Statt sich im Detail zu verlieren, beschreibt der Komponist in großen Bögen die Grundstimmung der jeweiligen Szene. Live gespielt vom Festivalorchester entfaltet der Originalsoundtrack seine volle Wirkung, während der komplette Film auf Großbildleinwand gezeigt wird.

Mit dem Filmmusikspezialisten und Dirigenten Stefan Geiger kehrt ein Musiker zum Festivalorchester zurück, der zu Studienzeiten als Posaunist selbst Mitglied dieses Klangkörpers war.

Charlie Chaplin in Concert

Samstag, 14.08.2021

Musik- und Kongresshalle Lübeck

Karten von 20,00 € - 39,00 € zzgl. Gebühren online buchbar unter www.shmf.de