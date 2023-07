In der Woche vom 30. Juli bis 6. August 2023 wird das Industriegelände der Lübecker Kulturwerft Gollan zu einer großen Open-Air-Bühne mit einem fantastischen Line-up: London Afrobeat, Balkan Paradise Orchestra, MINE und Fünf Sterne deluxe.

Den Auftakt gibt das achtköpfige London Afrobeat Collective, deren mitreißende Melodien von den Afrobeat-Legenden Fela Kuti und Ebo Taylor ebenso wie von modernen Größen wie Antibalas beeinflusst sind. Die Musikerinnen des Balkan Paradise Orchestra wecken mit ihrer energetischen Mischung aus Balkantradition und Melodien aus Katalonien, Galizien oder Valencia die Tanzlust des Publikums und die deutsche Sängerin und Musikproduzentin MINE zeigt mit einem Orchester, dass deutschsprachiger Pop viele Gesichter haben kann. Nach ihrem sensationellen Konzertabend in der Hamburger Laeiszhalle im Sommer 2022 kehrt die Hip-Hop-Gruppe Fünf Sterne deluxe zum Festival zurück und präsentiert mit dem Takeover! Ensemble erneut ein Feuerwerk aus Skurrilität und guter Laune. Neben den Konzerten kann das Publikum kulinarische Highlights aus der Region genießen.

Das Line-Up

Sonntag 30.7. 19.30 Uhr Kulturwerft Gollan, Open Air K 103

London Afrobeat Collective

Acht Musiker – ein Ziel: Die positive Energie in der Welt zu steigern, indem man die Menschen zum Tanzen bringt! Zwei Jahre lang zog sich das »London Afrobeat Collective« quasi in die Wildnis zurück, um die unterschiedlichsten Lieblingseinflüsse ihrer musikalischen Vorlieben zu einem energiegeladenen brandneuen Live-Set aus Funk, Jazz und Rock zu bündeln. Die Band hat sich in der Londoner Club-Szene einen glamourösen Namen gemacht und sorgt seit 2017 bei Festivals in Großbritannien und ganz Europa für ausverkaufte Konzerte mit überbordender Stimmung. Die Bandmitglieder stammen aus England, Italien, Frankreich, Kongo, Argentinien und Neuseeland. Ihre Musik verbinden sie mit Texten – die klare Botschaften am Zahn der Zeit haben – zu einem leidenschaftlichen Gesamtkunstwerk, das die Menge buchstäblich in Bewegung versetzt. »Eine unglaubliche Live-Band! Ich habe sie schon ein paar Mal erleben dürfen, sie sind großartig«, so der britische Jazz-Pianist Jamie Cullum. Die Wirkung, die das London Afrobeat Collective auf das Publikum hat, ist einfach beschrieben: Direkt ins Herz – und durch die tanzenden Beine wieder hinaus!

Dienstag 1.8. 19.30 Uhr Kulturwerft Gollan, Open Air K 108

Balkan Paradise Orchestra

Balkan Paradise Orchestra, Foto: (c) Xevi Abril



Das »Balkan Paradise Orchestra« könnte die weibliche Antwort auf die Elektro-Brass-Band »MEUTE« sein, die beim SHMF-Werftsommer 2021 das Publikum in Ekstase versetzte. Lange gesucht und endlich gefunden: Zehn außergewöhnliche Musikerinnen mischen das Brass-Genre auf! Anfang 2015, zunächst auf den Straßen Barcelonas gelebt, erprobt und schließlich definitiv geboren – heute ein Konzert- und Show-Act, der sowohl auf schicken Bühnen, wie auch schlicht auf der Straße funktioniert. Ihr Credo: »Musik ist unsere Möglichkeit uns auszudrücken. Mit ihr fühlen wir uns lebendig. Sie bewegt uns und wir versuchen, all diese Emotionen auch auf andere zu übertragen. Wir experimentieren immer weiter und suchen nach unserem eigenen Sound, ohne die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass wir von der Balkanmusik ›grundinspiriert‹ sind.« Wer also einmal wieder ausgelassen tanzen möchte, wird bei dem Elixier von Rhythmen aus der ganzen Welt und den emotionsgeladenen Melodien mehr als eine passende Gelegenheit dazu finden!

Donnerstag 3.8. 19.30 Uhr Kulturwerft Gollan, Open Air K 112

MINE & Orchester

»Die Kunst steht immer an erster Stelle«, so die Sängerin MINE, die in der deutschen Pop-Landschaft einen absoluten Sonderstatus einnimmt. Sie selbst beschreibt ihre Musik als »deutschsprachigen Folk mit Hip Hop-, Jazz-, und elektronischen Elementen«. MINE (alias Jasmin Stocker) singt mit klarer und präsenter Stimme über persönliche Erfahrungen, die sie hinter Lautmalerei und Metaphern versteckt. Unter dem Motto »Das Ziel ist im Weg« geht das deutschsprachige Ausnahmetalent konsequent immer weiter auf experimentierfreudigen künstlerischen Pfaden und macht das Leben zum Wunschkonzert. »Musik muss etwas mit mir anstellen«, so die Sängerin mit Mainzer Homebase. Manchmal hört sich das an, als würde Hildegard Knef Grimms Märchenbücher vorlesen. In anderen Momenten erinnern die Lyrics an nachdenkliche Brechtsche Weisheiten. Wer kämpft, hat schon verloren. Wortgewaltig, tief traurig, dann wieder Hoffnungsschimmer und Lebendigkeit – MINE zieht die Hörer mit ihrer bildhaften Sprache in eine andere, seltsam vertraute Welt.

Sonntag 6.8. 19.30 Uhr Kulturwerft Gollan, Open Air K 124

Fünf Sterne deluxe

MIKIs Takeover! Ensemble

Fünf Sterne deluxe, Foto: (c) David Koenigsmann



»Mit Pauken und Trompeten« kehren »Fünf Sterne deluxe« im Sommer zum Schleswig-Holstein Musik Festival zurück. Nachdem die Kult Hip-Hopper im vergangenen August die ausverkaufte Hamburger Laeiszhalle zum Beben gebracht haben, werden sie nun beim »Werftsommer« das Gelände der Lübecker Kulturwerft Gollan in eine einzigartige Open Air-Party verwandeln. Und erneut dreht dabei Miki Kekenjs »Takeover! Ensemble« – dieses Mal als groovende Blaskapelle – die Hits der legendären Hip-Hop-Granden durch den musikalischen Fleischwolf. Das Ergebnis präsentieren sie zusammen mit der Band um Das Bo, Tobi Tobsen, DJ Kuhlmann und Luis Baltes in einem Feuerwerk aus Skurrilität und guter Laune – mit Percussion, Posaunen und Opernsängern als Backgroundchor! Ob »Deine Mudder« in einer Swingversion oder der Titel »Flash« mit auskomponierter Fugen-Introduktion, keine Konvention wird respektiert. Erlaubt ist, was gefällt und das Hip-Hop-Herz schneller schlagen lässt. Moin Bumm Tschack!

