Langsam zeigen sich erste Ergebnisse des Lübecker Urban Art Festivals, welches in den nächsten Tagen für riesige bunte Murials (Wandmalereien) in verschiedenen Stadtteilen Lübecks sorgen wird. Trotz Wind und Wetter zwischen Sturmböen, Regengüssen und Hagelschauer sind die internationalen Gast-Sprayer mittlerweile fleißig am Kleben, Malen und Sprayen an den zumeist schmuddeligen Wänden, die Ihnen für das Kunst-Festival zur Verfügung gestellt wurden.

So entsteht im Glashüttenweg im Stadtteil Karlshof auf einer Länge von mehr als 100 Metern die längste Graffiti-Wand der Stadt. Die vormals tristen grauen Lagerhallen der Firma Brüggen werden von verschiedenen Künstlern aus der Region Lübeck neu gestaltet, wobei auch ihnen der momentane Sturm auf den hohen Hubwagen und dem Gerüst sichtlich Probleme bereiten. Aber trotzdem glauben die ansonsten eher wortkargen Macher, die nicht mehr mit mir sprechen wollten, dass bis zum Ende des Festivals am Sonntag, alles fertig wird.

Glashüttenweg in Karlshof



Eher freundlich und zugewandt ist dagegen das Kollektiv PlusMinus3, das momentan in der Unterführung zwischen Pergamentmacherweg und Schildstraße arbeitet. Die drei jungen Männer aus Dresden (Jerome, Hardy und Patrick) verschönern die mit allerlei Tacks und Dreck beschmierten Wände mit geometrischen Formen und Farben, die die Perspektiven der Umgebung mit aufnehmen. Seit letzten Donnerstag sind sie in der Stadt, um mit Projektionen und Vorzeichnungen ihr Muriel vorzubereiten. Jetzt sind sie bereits bei den farbigen Feinarbeiten.



Als ich bei meiner kleinen Tour durch die Stadtteile die Korvettenstraße 22 erreiche, geht gerade ein ganz derber Hagelschauer mit Starkregen runter. Der polnische Künstler Sainer hat sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Er ist für eine 12 x 12 Meter hohe Hauswand im Hochhaus-Viertel von Bunte Kuh zuständig. Die Wohnungsbau-Gesellschaft Trave hat diese Wand zur Verfügung gestellt. Aus der Vorzeichnung des 35jährigen Künstlers ist ersichtlich, dass er eher figurativ arbeitet. Es sind Menschen-Gesichter und Tiermotive sichtbar. Was schlussendlich herauskommt, wird sich zeigen. Der polnische Künstler, der im Comic-Stil und im fotografischen Realismus arbeitet, entscheidet sich immer erst im konkreten Mal-Prozess, was am Ende wirklich auf der Wand zu sehen ist. Man darf also gespannt sein.

Bond Truluv am Moislinger Berg



Am Moislinger Berg, wo der deutsche Sprayer Bond Truluv sich das dortige Jugendfreizeitzentrum vorgenommen hat, ist schon einiges erkennbar. Mit Atemmaske und Regenzeug trotzt der Künstler auf dem hohen Hubwagen dem Wetter. Auf über 150 Quadratmetern will er die dreiteilige Betonfassade verzieren. Der deutsche Urban Art-Künstler hat sich international bereits einen Namen gemacht. Seine Kunstwerke auf Leinwand erzielen Preise im mehrstelligen Tausender Bereich.



Zu guter Letzt war ich dann noch in der Wendischen Straße 64 im Stadtteil St. Lorenz. Auch hier hatte das eklige Wetter den Künstler Satr ins Trockene vertrieben. Seine Vorzeichnung lässt einen Vogel oder Greif erahnen. Man wird sehen. Mehr sehen kann man bereits im gläsernen Vorbau des St.-Annen-Museums. Dort gestaltet „Tape Over“, eine internationale Crew aus Berlin die Glasscheiben mit Tape-Klebeband neu.

Satr in der Wendischen Straße



Richtig los geht es mit dem gesamten Urban Art Festival in der Stadt heute abend (5. Juli, 19 Uhr) mit der Eröffnung im Festivalzentrum in der Breiten Straße 11 mit Drinks, Beats sowie Shaggie Schween, Malone und DJ GZL an den Turntables.



Fotos: (c) Holger Kistenmacher