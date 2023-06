Vom 5. bis 9. Juli 2023 veranstaltet die Hansestadt Lübeck das 1. Lübeck Urban Art Festival, im ganzen Stadtraum werden großflächige Wandmalereien (Murals) entstehen. Das Festivalprogramm bietet rund 60 Veranstaltungen: Konzerte, Graffiti Workshops, Film, Art in Progress, Parkour, Tanz, Breaking und Hip Hop Dance, Skateboarding, Open Air Theater u.v.m.

Beim 1. Lübeck Urban Art Festival fegen Sommer, Sonne und Aerosol durch die Straßen. Die unterschiedlichsten Formen, künstlerischen Konzepte und Techniken urbaner Kunst werden sich als Art in Progress im öffentlichen Raum entfalten - frei zugänglich und live erlebbar für alle. Sieben hochkarätige Künstler:innen der internationalen Urban-Art-Szene (Sainer, Stohead, Satr, Julia Benz, Plusminus3, Bond Truluv und Mick La Rock) werden in den Stadtteilen großflächige Murals gestalten, die das Ortsbild unverwechselbar machen. Neben diesen Highlights wird es während der fünf Festivaltage ein dickgeschnürtes Rahmenprogramm mit rund 60 Veranstaltungen aus zehn Kategorien geben.



(c) Seiner: Landscape Angers Frankreich



In den vergangenen Jahren hat Urban Art als kulturelle Ausdrucksweise eine enorme Popularisierung erfahren und erfreut sich mittlerweile einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz. Sie schöpft aus einem großen Arsenal künstlerischer Formate, Techniken und Materialien, nimmt als Überbegriff sowohl das klassische Graffiti als auch die vielfältigen Spielarten der Street Art auf - etwa „Stencils“ (Schablonenbilder), „Paste Ups“ (Papierschnitte), Stickerkunst, „Flacking“ (Mosaik) oder „Guerilla-Knitting“ (eingehäkelte Gegenstände des öffentlichen Raums). Während einige Werke schlicht den Ort ihrer Entstehung verschönern, ordnen sich andere in einem sozialen oder politischen Diskurs ein und schärfen mit ihren Botschaften ein Bewusstsein für Themen wie Rassismus, Ungleichheit oder Umweltzerstörung.



Im Gegensatz zu den traditionellen Formen der Kunst, findet Urban Art ihren Platz im öffentlichen Raum und ist für jede:n frei zugänglich. Sie vermag es, Identifikation mit den Stadtteilen zu fördern, und stellt zum einen für die Anwohner:innen einen Zugewinn an Lebensqualität dar, erhöht zum anderen aber auch für Außenstehende die Attraktivität von Orten, die außerhalb der gängigen kulturellen Zentren liegen. Städte, die über mehrere Jahre Urban Art Festivals veranstalten, erfreuen sich über stetig wachsende Open-Air-Galerien, die sich zu touristischen Anziehungspunkten entwickeln.

(c) Stohead: Worth Berlin



Gründe genug also für die Hansestadt Lübeck, ein eigenes Festival für urbane Kunst zu entwerfen - das nördlichste der Republik. Um sich einer hohen Qualität und einer unverwechselbaren künstlerischen Handschrift zu versichern, stellte die Verwaltung eine Jury aus Fachleuten zusammen: Neben den ansässigen Expert:innen Nina Jakubczyk (Projektleiterin; Kulturbüro der Hansestadt Lübeck), Noura Dirani (Leiterin Lübecker Kunsthalle St. Annen), Pascal Simm (Kunsthistoriker und freier Kurator) und Anika Slawski (TH Lübeck FB Bauwesen. Städtebau, wiss. Mitarbeiterin) wurde auch die Künstlergemeinschaft getting-up aus Hamburg in die Jury berufen.





Programm-Highlights:



LUAF KÜNSTLER:INNEN: ART IN PROGRESS

Den sieben künstlerischen Headlinern des Festivals kann vom 5. bis 9. Juli an folgenden Orten bei der Arbeit zugesehen werden: Bond Truluv (Moislinger Berg 2, 23560 Moisling), Stohead (Moislinger Moisling 31-39b, 23560 Lübeck), Sainer (Korvettenstraße 22, 23558 Buntekuh), Satr (Wendische Straße 64, 23558 St. Lorenz Süd), Plusminus3 (Pergamentmachergang Ecke Schildstraße, 23552 (Mitte), Julia Benz (Bei der Schafbrücke 1a, 23564 St. Jürgen), Mick La Rock (Solmitzstraße 26, 23569 Kücknitz).





Mittwoch, 5.7.2023, 19.00 Uhr

PARTY: ERÖFFNUNG DES LÜBECK URBAN ART FESTIVALS

Das LUAF ist eröffnet! Alle Besucher:innen, Unterstützer:innen und Partner:innen des LUAF sind herzlich eingeladen, den Festivalstart mit dem LUAF Team, den Kuratoren von getting-up und den Künstler:innen zu feiern. Es gibt Drinks, Beats und eine volle Ladung echten Freestyle Rap mit der Crew von Shaggie Schween, Malone und DJ GZL an den Turntables.

Festivalzentrum, Breite Straße 11, 23552 Lübeck



7. Juli, 18.00 Uhr; 8. Juli, 11.00 Uhr; 9. Juli, 16.00 Uhr

MURAL HOPPING FAHRRAD-RUNDTOUREN

Circa 2-stündige Fahrradtour zu den Murals von Plusminus3, Satr, Sainer, Stohead, Bond und Julia Benz mit Festivalkurator und Artist Heiko Zahlmann.

Start: Pergamentmachergang/Ecke Schildstraße, Ende: Aegidienkirchhof

Tickets zum Preis von 5,- Euro im Festivalzentrum in der Breiten Str. 11, 23552 Lübeck





Donnerstag, 6.7.2023, 15.00 – 18.00 Uhr

MEET n GREET: CAKE’N‘BREAK

Bei Kaffee und Kuchen der Graffiti-Legende Mick La Rock bei der Arbeit zugucken - die Stadtteilbibliothek Kücknitz macht‘s möglich und stellt Premiumplätze mit Sicht auf die Hausfassade zur Verfügung. In der anliegenden „Graffiti-Chill-Lounge“ des Juze Kücknitz können Leinwände mit diversen künstlerischen Materialien bearbeitet werden.

Platz vor der Stadtteilbibliothek Kücknitz, Solmitzstraße 26, 23569 Lübeck



Donnerstag, 6.7.2023, 18.00 Uhr

FILM: BANKSY - EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

USA, GB 2010, 87 Min., OmU, Regie: Banksy, FSK: ab 6

Banksys Mockumentary ist ein Klassiker der Streetart-Szene - ein geniales Verwirrspiel über Authentizität und Inszenierung, ein irrwitziger Seitenhieb auf die kommerzielle Vermarktung von Streetart und Graffiti. Und eine Liebeserklärung an Kleinkriminalität, Freundschaft und Inkompetenz.

Kino Koki, Mengstraße 35, 23552 Lübeck, Tickets und Infos: www.kinokoki.de





Freitag, 7.7.2023 13.00 – 19.00 Uhr

WORKSHOP: NEUE LEGALE GRAFFITI-FLÄCHE!

Anlässlich des LUAFs wird ein neuer legaler Graffiti-Spot an der Possehlbrücke eingeweiht. Aus diesem Anlass kommt der Berliner Graffitikünstler AKTE ONE in die Stadt und veranstaltet vor Ort einen Eröffnungs-Workshop an der Waterkant.

Treffpunkt im Jugendzentrum Burgtor, Große Burgstraße 2, 23552 Lübeck. Anmeldung bis zum 3. Juli: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 0451 122-5184



Freitag, 7.7.2023, 18.00 – 20.00 Uhr

TANZ: CONNECTING-GROUNDS - LETS MEET IN THE LAB

"connecXng.grounds-lets meet in the lab" schenkt authentische Einblicke in den Prozess eines urbanen Tanz-Labors, bei dem sich Lübecks Nachwuchskünstler:innen unter der Begleitung von Lisa Lamprecht und Simeon Pohl des Urban Arts Kollektivs "[chaos] culture club" acht Tage lang ausgetauscht, ausprobiert, vernetzt und sich der Sichtbarkeit des urbanen Tanzes im performativen Setting gewidmet haben.

Festivalzentrum, Breite Straße 11, 23552 Lübeck





Samstag, 8.7.2023, 14.00 – 19.00

MITMACH-ANGEBOT: GRAFFITI FREESTYLE @ AREAL 222

Auf einer großen ehemaligen Industriefläche stehen rund zehn Stellwände zur Verfügung, die man nach Lust und Laune bearbeiten kann. Diverse Dosen, Farben, Caps und Sprühuntergründe warten darauf, durch absolute Beginner:innen oder schon Geübte zum Einsatz zu kommen. Das Mitmach-Angebot ist Teil des Mini-Hip-Hop-Festivals „Step Up to the Beat!“.

Wiesentalviertel, Moislinger Allee 222, keine Anmeldung erforderlich.



Samstag, 8.7.2023, 21.30 Uhr (Doors 20.30 Uhr)

KONZERT: RAP IT UP @LUAFESTIVAL KONZERTPARTY MIT PTK & RAPFUGEES & CHAJOS

Mit seinem neuen Album „Alles muss man selber hassen“ im Gepäck kommt der Berliner Rapper PTK in die Hansestadt. Support gibt es durch den Flensburger Freestyler Chajos und das Hamburger Kollektiv Rapfugees.

treibsAND-Kollektiv alternative Tagungsstätte e.V., Willy-Brandt-Allee 9, 23554 Lübeck Tickets und Infos: www.treibsand.net

Festivalzentrum in der Breiten Straße (seit 17. Juni geöffnet)

Angeboten werden außerdem geführte Rundtouren mit den Kuratoren und Kunstvermittler:innen (mit Kleinbus) zu den Mural-Wänden. Die Karten für die geführten Rundtouren sind im Festivalzentrum zu erwerben, welches in der Breiten Straße 11 liegt (Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 20 Uhr). Hier und an vielen weiteren Orten der Stadt liegen die Programmflyer aus – am 30. Juni treten außerdem erste Liveacts im Festivalzentrum auf.

Das gesamte umfangreiche Programm findet Ihr unter: www.luaf.de