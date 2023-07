Das 1. Lübecker Urban Art Festival 2023 ist Geschichte. Aber was bleibt an Kunst in der Stadt, die nicht wieder sofort übermalt, abgerissen oder gar geklaut wird. Ich habe mich auf eine ausgiebige Stadtrundfahrt zur Kunst aufgemacht, um zu sehen, was das Festival gebracht hat.

Murial in Karlshof

Die größte, vielfältigste und abwechslungsreichste Arbeit stammt von einem vielköpfigen Kollektiv aus lokalen und regionalen Sprayern. Auf über 150 m haben die Künstler/innen eine Halle von Brüggen in Karlshof, An der Hülshoff verschönert. Sowohl abstrakt wie figurativ als auch mit Schrift zeigt diese großartige Arbeit die Vielfalt von Urban Art als Wandmalerei.

Bond Truluv und seine futuristischen Welten an Freizeitzentrum Moisling



In Kücknitz in der Solmitzstraße hat sich die Niederländerin Mick La Rock die dortige Stadtteilbibliothek vorgenommen. Eine weitere Sprayerin war in der Ratzeburg Allee gegenüber der Uniklinik aktiv. Julia Benz hat dort die leere Wand eines Wohnblocks abstrakt verschönert. Auch die ehemals graue Wand des Jugendfreizeitzentrums Moisling am Moislinger Berg ist völlig verändert. Dort hat Bond Truluv seine futuristischen Visionen hinterlassen. Nicht weit entfernt davon liegt das Brachgelände des Wiesengrundviertels in der Moislinger Allee 222. Unter dem Motto „Sal meets Krone & Pecks“ wurde dort eine einsame Wand mit Schrift und Comicfigur gestaltet.

Die chinesische Künstlerin Satr lässt den Greif fliegen



Auch der Künstler Sainer aus Polen arbeitet eher abstrakt. Seine bunte Arbeit findet sich in der Korvettenstraße. Aus China stammt die Künstlerin Satr, die in der Wendischen Straße einen Greif in realistischer Art gemalt hat und fliegen lässt. Ebenfalls weiblich sind die Künstlerinnen von AFC (All Female Crew) aus Altona, die an der alten Backsteinmauer der Kunsttankstelle am Holstentor jetzt dafür sorgen, dass die Boule-Kugeln am dortigen Boule-Platz unter farbiger Kulisse mit Aussage fliegen.

AFC (All Femal Crew) aus Altona, an der Kunsttankstelle am Holstentor

Die abstrakt geometrischen Formen, die das Trio PlusMinus3 aus Leipzig in der Straßenunterführung am Pergamentmachergang geschaffen haben, hatte ich bereits im vorherigen Artikel als Work in Progress vorgestellt. Jetzt ist es fertig und lässt sich auch bei Regen bestaunen. Etwas aus dem Rahmen all dieser Urban Art fällt die Arbeit, die man an der Kunsthalle entdecken kann. Dort war das Tape-Collectiv aus Berlin aktiv.



Also jetzt heißt es rauf aufs Rad und eine entspannte, aber spannende Kunst-Tour kreuz und quer durch Lübeck gemacht. Wer weiß, wie lange die Werke an den Wänden bleiben? Viel Spass wünscht Holger Kistenmacher.



P.S. Wer zu faul ist, dem hilft vielleicht meine Foto-Sammlung.





Fotos: (c) Holger Kistenmacher