Der mittlerweile dritte Teil der Grump-Serie aus der Feder von Tuomas Kyrö wurde von Mika Kaurismäki gedreht. Viele Filmfans erinnern sich vielleicht noch an den wunderbaren Streifen „Master Chang“, der auch sehr erfolgreich bei den Nordischen Filmtagen lief.

Der Bruder des ebenfalls sehr bekannten Regiestars Ari Kaurismäki aus Finnland hat aus der literarischen Vorlage ein humorvolles, aber auch zu Herzen gehendes Road-Movie gemacht. Von Finnland geht die Reise nach Hamburg, Lübeck, ins Rheinland und nach Magdeburg. Der Grump (Heikki Kinnunen) ist Anfang 70 und eigentlich dauerhaft schlecht gelaunt. Seine geliebte Frau ist gestorben und seine zwei Söhne finden selten Zeit, ihn zu besuchen. Eigentlich hat er keine Lust mehr auf sein Leben auf einem Bauernhof, doch die Schwangerschaft seiner Enkelin weckt neue Lebensgeister. Dann fährt er seinen 72er Ford Escort zu Schrott, weil er von seiner Kindheit träumt. Deshalb will ihm sein Arzt auch den Führerschein abnehmen. Mit Hilfe seines Nachbarn (Silu Seppälä) findet er im Internet einen anderen 72er Escort, allerdings in Deutschland. Also geht’s per Flieger ab nach Hamburg mit 20.000 Euro im alten roten Koffer.

Natürlich landet er zunächst in einem Puff und wird auch noch bei einem Überfall ausgeraubt. Als er im Krankenhaus wieder aufwacht, begegnet er seinem Bruder wieder, der sich vor 50 Jahren aus Finnland abgesetzt hatte, um die große Freiheit in einem alten Wohnmobil zu genießen. Was folgt, ist eine turbulente Reise quer durch Deutschland und ein zunächst verunglücktes Wiedersehen mit der Tochter Maria (Rosalie Thomas), weil sein Bruder (Kari Väänänen) endlich seinen Enkel kennenlernen sollte. Ein Herzanfall und eine endlich längst fällige Stent-Operation später gelingt dann die "Familien-Zusammenführung" im Krankenhaus.

Filmszene aus 'The Grump', (c) Arsenal Verleih

Mika Kaurismäki ist ein familienfreundlicher, witziger, aber auch emotionaler Film gelungen, in dem man mitunter nicht weiß, ob man lachen oder weinen möchte. Typisch kurze, aber wahrhaftige Dialoge treffen auf skurrile Szenen und Bilder, während das illustre Schauspieler/innen-Team nach Herzenslust agieren darf. Am Ende wird zwar der nächste Escort im Lübecker Hafen versenkt, aber es gibt ja noch ein wunderbares altes Motorrad mit Beiwagen in der Scheune. Auch die gesamte Familie wird bei schönstem Sommerwetter wieder vereint. Das absolut ausverkaufte Kolosseum feierte begeistert einen Film, der es mit Sicherheit und völlig verdient in die große Kinos schaffen wird. Ein sehr gelungener Abschluss für mich von den 64. Nordischen Filmtagen. Man sieht sich wieder im nächsten Jahr!

The Grump, Finnland / Deutschland 2022, 108 Min., Regie: Mika Kaurismäki