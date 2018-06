Die kürzeste Nacht des Jahres wurde dieses Jahr skandinavisch: Im Altstadtbad Krähenteich haben Gäste aus Schweden und Lübecker, die keine Angst vor Nieselregen hatten, ein original schwedisches Mittsommerfest gefeiert.

Anlässlich ihres 60. Geburtstages luden die Nordischen Filmtage Lübeck bereits im Sommer zum Feiern ein: Am 23. Juni 2018 war Midsommar, ein Festtag in Skandinavien und im Baltikum! Geboten wurden nordische Spiele und Lieder, skandinavische Köstlichkeiten oder das Aufstellen der traditionellen „Majstång“. Höhepunkte bildeten Auftritte des schwedischen Chors „Midsommarfolket“, ein Open Air-Konzert der Folk-Band „Torpus & The Art Directors“, sowie ein Kinoabend mit nordischen Film-Perlen auf einer „schwimmenden“ Leinwand auf dem Krähenteich.

Kamera und Schmitt: Friederike Grabitz