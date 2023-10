Ein Kind überquert eine Brücke aus Blüten und gelangt ins Totenreich, wo es seinen Vorfahren begegnet. Eine junge Frau bekommt einen epileptischen Anfall und spricht plötzlich eine Sprache, die sie in diesem Leben nie gelernt hat. Ein Geist wandert ruhelos durch Raum und Zeit und wird zum Gespenst, weil er nicht loslassen kann. Diese und fünf weitere Geschichten zeigt das Kino “Koki” vom 29. Oktober bis 26. November in der Filmreihe “Überirdisch”. Sie stellt Fragen, die uns alle betreffen: Gibt es etwas auf der “anderen Seite des Lebens”, und wie könnte dieses Jenseits aussehen?

FilmkünstlerInnen aus aller Welt zeigen das Jenseits in sehr unterschiedlichen Visionen. Sie reichen von schrillbunter Animation bis zu philosophischer Reflexion, vom komplexen Horror bis zur abgedrehten Liebesgeschichte. Obwohl die acht Filme der Reihe künstlerisch in einer hohen Liga spielen, werden die meisten von ihnen nun zum ersten Mal in Lübeck gezeigt. Zu jedem Film gibt es eine vertiefende Einführung von einer oder einem ExpertIn.

Zum Beispiel am 10. November um 18 Uhr: Hereafter - Das Leben danach

DAS PROGRAMM

Coco – lebendiger als das Leben!

Mit einer Einführung über den “Dia de los muertos” durch die Hospizbegleiterin Alex Pohl.

So., 29.10. / 15.30 h

Eine größere Welt

Mit einer Einführung über schamanische Seelenkonzepte vom Leiter der Lübecker Völkerkundesammlung Dr. Lars Frühsorge.

Mi., 8.11. / 18 h

Caótica Ana

Mit einer Einführung durch den Hypnosecoach Dr. phil. Gregor Schmieg.

Do., 09./ Mi., 15.11. / 20.30 h

Hereafter – Das Leben danach

Mit einer Einführung zu Nahtodforschung von der Soziologin Friederike Grabitz.

Fr., 10.11. / 18 h

Jacob’s Ladder – In der Gewalt des Jenseits

Mit einer Einführung über das Motiv der Jakobsleiter, Schuld und Selbstvergebung durch den Pastor Jonathan R. Ide.

Mo. 13.11. / 20.30 h

Stirb nicht, ohne mir zu sagen wohin du gehst

Mit einer Einführung von Friederike Grabitz über das Universum des Regisseurs Eliseo Subiela.

Mi., 22.11. / 18 h

A Ghost Story

Mit einer Einführung über die Kunst, Abschied zu nehmen, von der Kulturjournalistin und Trauerbegleiterin Petra Haase.

Fr., 24.11. / 20.30 h

Nice Places To Die

Mit einer Einführung über eine gesunde Beziehung zu Verstorbenen von der Ethnologin Dr. Vera Kalitzkus.

So., 26.11. / 18 h

Hier geht es zum ausführlichen Programmflyer

Veranstalter ist das Kino Koki (Friederike Grabitz)

https://www.kinokoki.de

Ticket 7 €, ermäßigt 5 €

Für den Kinderfilm Coco: 5€, Kinder 2,50€