Am Samstag, 31. August, ist es wieder soweit: Die Lübecker Museen, zahlreiche Galerien und Kultureinrichtungen laden zur 19. Lübecker Museumsnacht ein, in diesem Jahr unter dem Motto „inside|outside“.

Wer gehört dazu in unserer Gesellschaft, wer muss draußen bleiben? Unsere Gesellschaft vernetzt sich digital immer mehr, werden die Menschen jedoch immer einsamer? Wie steht es um Toleranz, Andersartigkeit, Meinungsfreiheit? Diesen spannenden Fragen wird sich die Museumsnacht mit einem großen und bunten Programm widmen.

Die Museumsnacht gilt als kulturelles Highlight in der Hansestadt und mit mehr als 100 Einzelveranstaltungen wird sie auch in diesem Jahr eine kurzweilige Nacht für Jung und Alt. Ausstellungen, Lesungen, Performances, Musik, Theater und Tanz; für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Um politische und gesellschaftliche Außenseiter geht es in der Ausstellung „Tabula Rasa“ der international bekannten Künstlerin Doris Salcedo, die sich in ihren Kunstinstallationen mit dem Leid von Opfern systematischer und politischer Gewalt in ihrer Heimat Kolumbien und anderen Teilen der Welt auseinandersetzt. Für ihr Werk erhält Salcedo am 7. September den ersten Possehl-Preis für Internationale Kunst; gleichzeitig wird an diesem Tag die Ausstellung in der Kunsthalle St. Annen eröffnet. Die Lübecker Museumsnacht ermöglicht hier im Rahmen einer Preview erste exklusive Einblicke.

Doris Salcedo, Foto: (c) David Heald

Einen ganz anderen Anstrich erhält das Motto „Inside | Outside“ im Buddenbrookhaus: Passend zur letzten Sonderausstellung vor dessen Umbau mit dem Titel „Ins Blaue! Natur in der Literatur“, entsteht vor dem Museum ein Pop-Up Garten, der gewissermaßen die Inhalte des Buddenbrookhauses von drinnen nach draußen bringt. Hier finden nach der Eröffnung der Museumsnacht durch Senatorin Kathrin Weiher und den Klängen des Musikcafé International zahlreiche Aktionen statt, unter anderem Improvisationstheater vom Feinsten.

Ganz räumlich betrachtet wird das Motto der diesjährigen Museumsnacht auch im Museum Behnhaus Drägerhaus, wo als Untermalung der aktuellen Ausstellung „Kaiser-Panorama – Ostseewelten um 1900“ eine Modenschau stattfindet: „Vom Badekleid bis zum Burkini“ lautet der Titel der Fashionshow mit Bademoden von 1920 bis heute. Egal ob in oder out, sie alle hatten doch seit jeher das Ziel, die Menschen nach draußen an den Strand zu bringen und einander zu begegnen!

Hansevolk im Hansemuseum, Foto: (c) Olaf Malzahn

Das Europäische Hansemuseum bekommt Besuch von draußen: Als Ausblick auf die kommende Ausstellung „Störtebeker & Konsorten“ herrschen hier die Outlaws der Hansezeit, die Piraten. Das Hansevolk zu Lübeck inszeniert ein mittelalterliches Markttreiben, bei dem einer der Kaufmänner sein an Piraten verloren geglaubtes Schiff wiederentdeckt – die Lisa von Lübeck! Ein Kampf wird unter Kanonendonner entfacht, bis diese die Uferseite wechseln und direkt vor dem Museum anlanden kann. Danach folgt eine Entladeszene in der Art des 15. Jahrhunderts. Selbstverständlich darf im Anschluss beim Open Ship von den Besucher:innen jede Planke der Kraweel erkundet werden.

Tanzen schafft Nähe und überwindet Isolation. Daher kann vor dem Museum Holstentor unter fachkundiger Anleitung das Tanzbein geschwungen werden: Ein Salsa Event lädt Besucher:innen, egal ob als Paar oder als Einzelperson, egal ob routinierter Tänzer oder Bewegungsmuffel, dazu ein, sich unter fachkundiger Anleitung zu lateinamerikanischen Klängen zu bewegen. Darüber hinaus sorgt ein Tango Argentino-Schnupperkurs für Urlaubsfeeling und gute Laune.

Gute Stimmung am Holstentor, Foto: (c) Olaf Malzahn

Auch beim Günter Grass-Haus und dem Willy-Brandt-Haus kann (mit-)getanzt werden: Die beiden Häuser begrüßen auf einer gemeinsamen Gartenbühne die Youngbloods. Die kanadische Band, bestehend aus den drei Singer-/ Songwritern Ellen Froese, Danny Olliver und Jacob Brodovsky, setzt sich energetisch und emotional für Toleranz und andere Lebensformen ein. In ihrer Heimat sind sie schon bekannt, nun erobern sie Europa – und starten in Lübeck! Zudem gibt es im Günter Grass-Haus unter dem Motto „Auf die Sinne, fertig, los!“ wie immer ein umfangreiches Kinderprogramm, das kleine Entdecker ab 5 Jahren dazu einlädt, das Museum und insbesondere den Kolonialwarenladen mit allen Sinnen zu erobern.

Mit einer fernen Kultur beschäftigt sich das St. Annen-Museum, das eine Führung durch seine aktuelle Sonderausstellung „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ mit Werken der chinesischen Malerin Haiying Xu anbietet und dabei auch Figuren aus dem momentan aufgrund des Umbaus geschlossenen TheaterFigurenMuseums einbindet. Sogar ein traditioneller, chinesischer Löwentanz wird aufgeführt.

Eine Nacht voller Kunst, Foto: (c) Olaf Malzahn

Erfreulich ist, dass sich in diesem Jahr auch einige neue Akteure beteiligen: Neun Galerien präsentieren sich zum ersten Mal im Rahmen der Museumsnacht ebenso wie die Löwen-Apotheke, in deren Show-Room unter dem Motto „Alles kann, nichts muss – der Gin für mehr Toleranz“ eine eigens aus Apothekerhand kreierte Spirituose verkostet werden kann.

Folgende Galerien und Partner sind auf der Museumsnacht vertreten: Artemani, Artler, Atelierhaus Clemensstraße, Atelier Jäckstein, Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck, Bücherpiraten e.V., Defacto Art - Kunsttankstelle, Dielenhaus, Essigfabrik, freiheit Design, Galerie Ansichtssache, Galerie F67, Galerie für eine Nacht, Galerie Koch-Westenhoff, Galerie NausikaART, GEDOK Schleswig-Holstein, Gemeinschaft Lübecker Künstler e.V., Haus Hansestadt Danzig, Haus der Kulturen, Kulturraum, KUNST & BÜNDIG, Löwen-Apotheke, Niederegger Marzipansalon, Overbeck-Gesellschaft, SITZEN… und mehr, Stadtteiltreff SOFA, St. Petri, Werkkunstschule und Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck (ZKFL).



Preise und Öffnungszeiten: Die 19. Lübecker Museumsnacht öffnet am 31. August von 18 bis 24 Uhr ihre Pforten. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Ermäßigte und Kinder.



Ticketverkauf: Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 26. August täglich von 10 bis 17 Uhr im Shop des Günter-Grass-Hauses oder am Samstag, 31. August von 14 bis 18 Uhr am Infostand unter den Karstadt-Arkaden in der Breiten Straße. Am Abend der Museumsnacht selbst sind die Tickets ab 18 Uhr an allen Museumskassen mit Ausnahme der Katharinenkirche erhältlich. Darüber hinaus sind Tickets ab sofort auch online unter www.luebeckticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu haben.

Das komplette Programm der Museumsnacht liegt in allen Museen und in vielen Kultureinrichtungen in der Stadt aus.

Hier das Programmheft als Download.