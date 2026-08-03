Mitreißend, beklemmend und erschreckend aktuell: Die Jugendoper „Die Welle“ nach dem Roman von Morton Rhue zeigt, wie schnell aus dem Wunsch nach Gemeinschaft eine Bewegung entstehen kann, die Menschen mitreißt und zugleich ausgrenzt. Die neu komponierte Jugendoper mit der Musik von Gabriele Pott vereint junge Stimmen, Tanz und Orchester zu einem packenden Musiktheatererlebnis. Premiere ist am Samstag, 15. August 2026 um 17 Uhr im Kolosseum.

Erzählt wird die beklemmende Geschichte eines Experiments, das komplett aus dem Ruder läuft. Vermeintlich als Spiel entsteht ein Wir-Gefühl durch Disziplin und Gemeinschaft. Die Welle reißt alle mit. Wer dazugehört, fühlt sich stark. Wer nicht dazugehört, wird ausgegrenzt, bedroht und angegriffen. Schließlich kippt der Spaß, die faszinierte Gruppe merkt es nicht und alles gerät außer Kontrolle. Gibt es noch eine Möglichkeit umzukehren, bevor jemand ernsthaft zu Schaden kommt?

Foto: (c) Christoffer Greiß

25 junge Darstellerinnen und Darsteller, Solisten und Orchester kommen zusammen auf die Bühne des Kolosseum. So entsteht eine unmittelbare Bühnenenergie, die die Ausdruckskraft junger Menschen spürbar macht - bewegend, mitreißend und hochaktuell. Die Jugendoper Die Welle ist ein eindringliches Plädoyer für Haltung, Menschlichkeit und Selbstbestimmung - und ein musikalisches Erlebnis, das lange nachwirkt.



Geeignet für Menschen ab 12 Jahren.

Mitwirkende: Gabriele Pott (Musik und musikalische Leitung)

Birgit Kronshage (Regie)

Martina Wüst (Choreografie)

Kinder- und Jugendchor, Solisten, Kunst-am-Kai-Orchester

Ort: Kolosseum, Kronsforder Allee 25

Termine: Samstag 15.8. | Sonntag 16.8. | Samstag 22.8. | Sonntag 23.8.,

jeweils 17 Uhr

Fr. 21.8. 10:30 Uhr (Aufführung für Schulklassen)



Eintritt: 8–20 € zzgl. VVK-Gebühren

Anmeldung für Schulklassen an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tickets und weitere Infos unter www.kunst-am-kai.de



