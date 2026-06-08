Mit einem Höhepunkt der italienischen Spätromantik startet das Musikfestival Kunst am Kai in die 13. Spielzeit. Erstmals in der Kulturkirche St. Petri wird die Reihe großer Chorkonzerte mit mehreren Chören, Solisten und Orchester am Sonntag, 14. Juni 2026 um 17 Uhr fortgesetzt. Im Zentrum des Abends steht die eindrucksvolle „Messa di Gloria“ von Giacomo Puccini.

Gabriele PottLange bevor seine Opern Weltruhm erlangten, schrieb der junge Komponist dieses Werk, das bereits vieles von seinem späteren Stil erkennen lässt. Schon bei der Uraufführung begeisterte die lebensfrohe und mitreißende Musik das Publikum. Zugleich zeigt das Werk bereits die kompositorischen Qualitäten Puccinis und seine besondere Leidenschaft für das Musiktheater. Gesangliche Melodien, farbenreiche Orchestrierung und kunstvoll geformte Themen machen es bis heute zu einem der beliebtesten Chorwerke.

„Das ist Musik voller Lebensfreude und Energie - genau das möchte ich mit Chor, Solisten und Orchester auf die Bühne bringen“, so Dirigentin Gabriele Pott.

Ergänzt wird das Programm durch Werke von Puccinis Zeitgenossen, die zugleich zu den persönlichen Lieblingsstücken der Dirigentin zählen. Bei der berühmten Sopranarie aus Catalanis „La Wally“ gibt es ein Wiedersehen mit Natalia Willot, die viele Jahre am Theater Lübeck engagiert war. Neben dem „Summchor“ aus „Madama Butterfly“ und dem Intermezzo aus „Cavalleria Rusticana“ übernimmt Noah Schaul mit „Nessun Dorma“ aus „Turandot“ eine der berühmtesten Tenorarien des Opernrepertoires. So entsteht ein vielseitiges Bild italienischer Klangwelten zwischen liturgischer Feierlichkeit und opernhafter Ausdruckskraft - und verspricht beste musikalische Unterhaltung.

KUNST am KAI-Festivalchor

Mitwirkende:



Natalia Willot, Sopran

Noah Schaul, Tenor

Laurence Kalaidijan, Bass-Bariton

KUNST am KAI-Festivalchor

Mitglieder des Universitätschor Bielefeld ( Ltg.: KD Dorothea Schenk)

Canta!-Mädchenchor der Gemeinnützigen ( Ltg.: Elena Pavlova)

KUNST am KAI-Orchester

Musikalische Leitung: Gabriele Pott

Weitere Infos und Tickets: www.kunst-am-kai.de