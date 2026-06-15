Mit dem Kinder-Mitmachkonzert „Der kleine Amadeus“ feiert das Musikfestival Kunst am Kai diese Woche seine Premiere im Kolosseum. Diesmal dreht sich alles um Wolfgang Amadeus Mozart - seine Musik steht im Mittelpunkt eines Konzerts für die ganze Familie.

Die Schauspielerin Nina-Mercedés Rühl wird in ihrer mitreißenden Art vom kurzen Leben des wohl berühmtesten musikalischen Wunderkindes der Geschichte erzählen. Unter dem Motto „Mozart für Kids“ erwartet die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer ein lebendiges Konzerterlebnis zum Hören, Staunen und Mitmachen.

Nina-Mercedés Rühl, Foto: (c) Christoffer GreißSchon als Kind wurde Mozart als Superstar gefeiert und seine Musik begeistert bis heute jung und alt. Dabei hatte er nicht nur große Melodien im Kopf, sondern auch jede Menge Spaß und verrückte Ideen.



Zusammen mit Gabriele Pott am Klavier spielt das Crazy-Brass-Quintett live auf der Bühne des Kolosseums eine Reihe seiner bekanntesten Werke - voller Witz, Gefühl und überraschenden Klängen! Dabei wird Mozarts Musik nicht nur gehört, sondern gemeinsam erlebt - mit Stimmen, Bewegung und viel Freude am Mitmachen. Im großen Finale wird Mozart dann gemeinsam gefeiert: bei „Rock me Amadeus“ darf gesungen, geklatscht und mitgemacht werden.

Mitwirkende:

Erzählerin: Nina-Mercedés Rühl

Crazy Brass Quintett (Mitglieder der Lübecker Philharmoniker und des NDR-Elbphilharmonie Orchesters)

Gabriele Pott, Klavier und Konzept

Termine:

Freitag, 19. Juni 10 Uhr Schulvorstellung

Sonntag 21. Juni 15 Uhr Familienvorstellung

Ort:

Kolosseum Lübeck, Kronsforder Allee 25, Lübeck 23552

Tickets:

Erwachsene: 10 €

Kinder: 6 €

online unter : www.kunst-am-kai.de

Schulaufführung

5 € pro Schulkind

Anmeldung für Schulklassen an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!