Seltsamer- oder auch lustigerweise werde ich seit Jahren aufgrund meiner Haarpracht immer mal wieder mit Robert Plant von Led Zeppelin verwechselt. Zuletzt bei meinem Urlaub in Kapstadt kam eine Kellnerin in einem Thai-Restaurant ganz schüchtern zu mir und fragte im Namen zweier Damen, ob ich denn der Robert wäre - strange! Nun gut, kann man ja auch als Kompliment sehen.

Aber natürlich bin ich auch alter Fan der großartigen Band aus England, deren grandiose Karriere Ende der 60er Jahre begann. Und Robert Plant, den ehemaligen Sänger der Band habe ich bereits zweimal live mit seinen Soloprojekten im Hamburger Stadtpark gesehen. Auch dort wurde ich übrigens völlig schräg bereits am Einlass mit Robert-Rufen begrüßt. Aber eigentlich wollte ich ja etwas ganz anderes hier erzählen, denn am 18. März 2025 kommt eine wunderbare Dokumentation über die Anfänge der Band in die hiesige Stadthalle.



45 Jahre nach dem offiziellen Ende der englischen Rockband mit ihren psychedelischen Texten und den grandiosen Gitarrensoli von Jimmy Page, begleitet vom wohl besten Schlagzeuger der Rock-Geschichte, John Bonham und dem einmaligen „Schreihals-Sänger“ Robert Plant kommt jetzt der erste, offiziell authorisierte Dokumentarfilm über die Band in die deutschen Kinos. Fans konnten bereits 2021 erste Teile des Films bei der Welturaufführung bei den Filmfestspielen in Venedig besichtigen. Aber erst jetzt kommt die Doku, wenn auch zunächst nur für jeweils eine Vorführung in ausgesuchten Kinos in Deutschland zur offiziellen Aufführung.

Die legendäre Band Led Zeppelin war schlagartig Anfang 1970 mit wenigen Konzerten in den USA die Band der Zeit und hängte Die Beatles oder die Rolling Stones meilenweit ab. Wer kennt nicht den zeitlosen Rock-Kracher „Whole Lotta Love“ mit dem unfassbaren Schlagzeug-Gewitter von John Bonham und den unmenschlichen Schreien des Robert Plant. Über 300 Millionen Scheiben hat die Band im Laufe der Jahre abgesetzt. Unzählige Klassiker wie „Kaschmir“ oder „Stairway to Haven“ folgten. Sie waren die Größten, die sich auflösten, nachdem Schlagzeuger Bonham im Alkohol- und Drogenrausch an seiner eigenen Kotze erstickt war. Übrigens im Bett liegend im Haus von Jimmy Page, wo sie eigentlich eine neue Platte aufnehmen wollten.

Danach folgten noch zwei Versuche einer Reunion. Bei der Live-Aid-Veranstaltung in den USA für die Hungernden in Afrika versuchten sie sich mit Phil Collins am Schlagzeug. Aber weil sie alle etwas unpässlich waren und das Konzert selbst für zu schlecht ansahen, wurden sie auf eigenen Wunsch aus dem späteren Film über dieses Jahrhundert-Konzert rausgeschnitten. Ein paar Jahre später gaben die letzten drei überlebenden Musiker noch ein weiteres Benefiz-Konzert in London, wo die 20.000 Ticket innerhalb von Minuten verkauft wurden. Beworben auf Eintrittskarten hatten sich über 2 Millionen Fans.

Holger Kistenmacher Jahrgang 1956, freischaffender Journalist seit gut 25 Jahren, studierter Realschullehrer, praktizierender psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.









Jetzt also endlich ein offizieller Film, der anscheinend auch den Geschmack von Jimmy Page, Robert Plant und John Paul Jones getroffen hat, den die drei Musiker abgesegnet haben und sogar mit vielen persönlichen Aussagen edeln. Der britische Regisseur Bernard MacMahon hat dafür jahrelang recherchiert und diverses, als verschollen gegoltenes Musik- und Konzert-Material der Band aus den frühen 70er Jahren entdeckt. Die frühen Jahre der Band werden aber nicht nur durch Konzert-Mitschnitte dokumentiert, sondern auch durch viele Interviews mit den drei Musikern und ehemaligen Wegbegleitern und Managern erzählt. Allerdings achten die drei Musiker sorgsam darauf, nicht zu viel Privates von sich zu geben. Trotzdem darf der geneigte Fan auf spektakuläres Material hoffen, das bis dato nie veröffentlicht wurde. Es dürfte sich lohnen, sich schnell ein Kino-Ticket zu besorgen, denn es gibt erstmal nur einen Termin.