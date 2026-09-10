Was haben ein hungriger Wolf, ein ziemlich mutiges Schaf und ein frustrierter Aschenbecher gemeinsam? Ihr könnt sie alle am 19. September bei der 18. Lübecker Theaternacht bei KOLK 17 treffen! Von 16 bis 23 Uhr wird Lübeck an diesem Samstag zur großen Bühne. KOLK 17 ist natürlich dabei – und zeigt, wie unterschiedlich Figurentheater sein kann. Mal poetisch und spannend für die ganze Familie, mal improvisiert und vollkommen unvorhersehbar und später am Abend ziemlich bissig und definitiv nicht mehr für Kinder.

Frisst er es – oder frisst er es nicht?



Los geht es um 16 Uhr mit einem Wolf, der vor allem eines hat: Hunger. In „Ein Schaf fürs Leben“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Maritgen Matter stapft er in einer bitterkalten Winternacht durch den Wald und trifft auf einem Bauernhof ausgerechnet auf ein Schaf. Eigentlich scheint die Sache klar. Wolf trifft Schaf. Abendessen gefunden.



Doch so einfach macht es das KOBALT Figurentheater Lübeck seinen Figuren – und dem Publikum – nicht. Statt das Schaf aufzufressen, überredet der Wolf es zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt. Und aus einem ziemlich eindeutigen Verhältnis zwischen Jäger und Beute wird plötzlich etwas ganz anderes. Denn dieses Schaf ist irgendwie … famos.



Ob der Wolf am Ende trotzdem seinem Hunger folgt? Das sei an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Ausschnitte aus der neuen Inszenierung gibt es um 16, 17 und 18 Uhr zu erleben – für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene.



Ihr entscheidet, was auf der Bühne passiert



Wer glaubt, Theater brauche immer ein fertiges Stück, hat allerdings die Rechnung ohne die KOLK*Jukebox gemacht. Das Prinzip ist herrlich einfach: Ihr schmeißt was rein, Figurenspaß kommt raus. Das Publikum liefert die Ideen, das Team des KOLK*Kosmos macht daraus spontan Figurentheater mit Musik. Kein fertiges Skript, keine Möglichkeit, heimlich nachzuschauen, wie die Geschichte ausgeht. Was entsteht, entsteht genau in diesem Moment – und wird so vermutlich nie wieder zu sehen sein.



Die KOLK*Jukebox läuft zwischen den Vorstellungen immer zur halben Stunde und macht das Publikum damit kurzerhand vom Zuschauer zum Mitspieler.



Und abends ganz für Erwachsene



Ab 19 Uhr ändert sich der Ton. Dann übernimmt das Holzwurm-Theater aus Winsen/Luhe mit Ausschnitten aus seinem Figurentheater-Kabarett „Eine Puppe ist doch auch nur ein Mensch“.



Und wer bei Puppentheater noch immer ausschließlich an Kinderprogramm denkt, dürfte spätestens jetzt umdenken. Da beklagt ein frustrierter Aschenbecher gegenüber einer Klobrille sein verpfuschtes Dasein. Weiße Kaninchen entwickeln höchst fragwürdige Ansichten, die Kassandra einer Champignonfarm verzweifelt an ihrer Gabe und ein Vogel bekommt ausgerechnet angesichts seiner bevorstehenden Freiheit Zweifel.



Absurd? Unbedingt. Aber vielleicht sind diese Figuren gerade deshalb erschreckend menschlich. Das Best-of aus drei Kabarettprogrammen ist komisch, satirisch und stellenweise ziemlich böse – und zeigt nebenbei, was Figurentheater kann, wenn es sich an ein erwachsenes Publikum richtet.



Kostproben gibt es um 19, 20, 21 und 22 Uhr.

Foto: 'Eine Puppe ist doch auch nur ein Mensch', Theater Holzwurm



Ein Abend zum Ausprobieren



Und genau dafür ist die Lübecker Theaternacht schließlich da: Türen öffnen, Plätze ausprobieren und vielleicht dort hängen bleiben, wo man es vorher gar nicht erwartet hätte. Bei KOLK 17 kann das an diesem Abend bei einem Schaf passieren. Bei einer improvisierten Figur. Oder bei einem Aschenbecher mit handfester Lebenskrise.

Weitere Infos zum Programm: www.kolk17.de



18. Lübecker Theaternacht bei KOLK 17

Samstag, 19. September 2026, 16–23 Uhr

KOLK 17 Figurentheater & Museum, Kolk 14, Lübeck

Für die einzelnen Vorstellungen sind am Veranstaltungstag ab 15 Uhr Eintrittskarten im Foyer von KOLK 17 erhältlich.

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