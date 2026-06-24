Kuh, Wolf, Katz und Spatz sitzen im Altersheim „Zum Sonnenschein". Das Pflegepersonal ist schlecht gelaunt, die Türen sind zu, die Tage sind grau und gleich. Aber die Vier haben noch was vor. Viel zu viel, um einfach stillzusitzen.

Die Kuh war mal Ballerina. Herr Wolf und Frau Katze können wunderbar singen. Und der Spatz hält sich sowieso für den Größten – er braucht nur die richtige Bühne. Also beschließen sie: raus hier. Rauf nach Berlin. Stadtmusikanten werden. Noch einmal richtig auf die Pauke hauen, bevor es zu spät ist.



Pierre Schäfer hat das bekannte Märchen der Bremer Stadtmusikanten neu gedacht – als Puppenspiel-Komödie für Jugendliche und Erwachsene, skurril, warmherzig und mit Musik, die sitzt. Mechtild Nienaber hat die Figuren gebaut, Stefan Frischbutter die Musik geschrieben, Regina und Daniel Wagner spielen. Das ist kein Kindertheater mit bunten Figuren – das ist ein Abend, der unter die Haut geht, weil er von etwas erzählt, das alle kennen: dem Drang, noch einmal loszuziehen, bevor die Welt einen endgültig einsortiert hat.





Und dann, am nächsten Abend, geht es weiter.



Zwei Schafe tauchen auf. Im Altersheim „Zum Sonnenschein". Und Frau Kuh, Herr Wolf, Frau Katze und Herr Spatz sind gar nicht erfreut. Was folgt, sind Verwicklungen, ein Jahrhundertraub, neue Freundschaften, alte Feindschaften, Liebschaften – und vielleicht, endlich, die Reise nach Berlin. Frau Katze bringt es auf den Punkt: „Sag mal, geht's noch?"

Teil zwei ist keine Zugabe. Es ist eine echte Fortsetzung – mehr Chaos, mehr Musik, mehr Tiere, und eine Geschichte, die erst jetzt richtig in Fahrt kommt. Wer Teil 1 gesehen hat, will wissen, wie es weitergeht. Wer beide Abende besucht, versteht, warum das ein Highlight des Theaters Zitadelle im Programm des KOLK 17 ist.



Termine

Freitag, 3. Juli 2026, 19:30 Uhr Die Berliner Stadtmusikanten

Samstag, 4. Juli 2026, 19:30 Uhr Sag mal, geht's noch? – Die Berliner Stadtmusikanten II

KOLK 17 Figurentheater, Kolk 14, 23552 Lübeck

Weitere Infos unter www.kolk17.de