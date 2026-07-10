Während anderswo die Türen geschlossen bleiben, läuft im KOLK 17 in Lübeck der ganze Sommer durch. Fast täglich Programm, sechs Wochen lang – und das für jedes Alter. Von 2 bis 99, würde man sagen, wenn das nicht schon abgedroschen wäre. Also anders: Hier ist für Kinder, die noch nicht lesen können, genauso etwas dabei wie für Erwachsene, die zum Beispiel Oper mögen.

Los geht es mit „Albin und Lila" für Kinder von 4 bis 8 Jahren. Von da an gibt es kaum einen Tag, an dem nichts passiert. Das Theater Dornerei bringt „Was macht die Maus im Wichtelhaus?" gleich mehrfach auf die Bühne – kurzweilig, bunt und genau richtig für die ersten Theater-Erfahrungen. Janosch reist mit „Oh, wie schön ist Panama" gleich dreimal die Woche nach Lübeck, und wer noch nie Prokofiev gehört hat: Peter und der Wolf läuft vier Vorstellungen lang, für Kinder ab 5, die danach wissen, wie ein Fagott klingt und warum der Wolf trotzdem verliert.

Der gestiefelte Kater - aufgeführt vom Kobalt Figurentheater



Mitte Juli übernimmt der gestiefelte Kater die Bühne – fünf Vorstellungen, vier bis zwölf Jahre, und ein Märchen, das spannend bleibt. Ihm folgt im August Emil Elch, der einen Freund sucht, und direkt danach Trollalarm im Elchwald, weil noch mehr Besuch in den Wald kommt. Für die Allerkleinsten ab 2 schleicht sich Faultier Flori gleich dreimal auf die Bühne – perfekt für alle, die noch nicht lange sitzen können, aber schon gerne staunen.



Michel aus Lönneberga macht drei Tage lang Ärger, die Bremer Stadtmusikanten ziehen noch einmal los, und die Prinzessin auf der Erbse beweist gleich viermal, dass Empfindsamkeit auch eine Form von Haltung sein kann.

Rigoletto - aufgeführt vom Kobalt Figurentheater



Für die Größeren gibt es obendrauf „Fifty Shades of Gretel" – ein Bestseller für Erwachsene. Und den Sommer beschließt am 28. August Rigoletto, Oper mit Figuren, für alle, die nach sechs Wochen Ferientrubel einen ganz anderen Abend brauchen.



Wer zwischen den Vorstellungen noch Zeit hat – oder einfach nicht ins Theater, sondern ins Museum möchte: Die Ausstellung hat täglich geöffnet, mit Spielstationen, einer Kinderecke und Figuren aus aller Welt, die man nicht in einem Besuch abgrast. Wer denkt, Figurentheater ist schnell abgegrast, liegt falsch. Sommerpause gibt es hier nicht. Und das ist gut so.

KOLK 17 Figurentheater & Museum · Kolk 14, 23552 Lübeck

Alle Termine & Tickets unter www.kolk17.de



