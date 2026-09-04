Am Samstag, den 19. September 2026, ist es endlich wieder soweit: Mit der Theaternacht feiert Lübecks Theaterszene den Auftakt der neuen Saison. Bei der 18. Ausgabe präsentieren sich 27 Theater und Ensembles an 22 Spielorten einem breiten Publikum aus Theatergänger:innen, Erlebnishungrigen, Neugierigen, Tourist:innen und Familien. Wir verlosen 5x2 Freikarten!

Neben exklusiven Kostproben der Premieren der kommenden Spielzeit erwarten die Zuschauer:innen Best-ofs etablierter Produktionen, spannende Einblicke in die Theaterarbeit sowie zahlreiche Formate zum Mitmachen. Auch für die jüngsten Besucher:innen ist gesorgt: Neun Theater und Ensembles laden mit ihren Kinder- und Familienprogrammen zum Mitfiebern, Mitmachen und Staunen ein. Dabei ist der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sogar kostenfrei.

Theater Lübeck, Foto: (c) Olaf Malzahn

Im Theater Lübeck startet ab 17 Uhr ein vielfältiges Programm im gesamten Haus sowie in der Essigfabrik – von der Gala des Musiktheaters über Schauspiel-Kostproben und Lesungen bis hin zu Mitmachformaten und einem bunten Kinderprogramm. Ab Mitternacht lädt das Theaterrestaurant The Lüb zur öffentlichen Abschlussparty.

Lübecks größtes Privattheater, die Comödie, zeigt Ausschnitte aus der aktuellen Komödie Familiendinner. Im Theater Combinale eröffnet die Nick-Hornby-Adaption State of the Union – eine Ehe in zehn Sitzungen die neue Spielzeit, dazu gibt es Improshows und die legendäre Grölgruppe zum Mitsingen. Das Theater-Duo Benninghoven&Bonnin überrascht mit der Theater-Grusel-Nacht mit Frank und Stein Passant:innen unter den Arkaden am Marktplatz.

Szene aus 'State of the Union' mit Rebecca Indermaur und Sebastian Wirnitzer, Foto: (c) Knut Peters

Auf dem Theaterschiff Lübeck gibt die musikalische Komödie Heiße Zeiten – Die Wechseljahre Revue Einblicke in die Leben von vier grundverschiedenen Frauen. Ebenfalls mit vier Damen in den Hauptrollen zeigt die Niederdeutschen Bühne Lübeck ihre neue Verwechslungskomödie Hier sünd se richtig.

Szene aus 'Eine Puppe ist doch auch nur ein Mensch', Foto: (c) Holzwurm Theater

Das KOLK 17 Figurentheater & Museum ist wieder mit eigener Spielstätte dabei: Das Holzwurm Theater präsentiert das Kabarett-Best-of Eine Puppe ist doch auch nur ein Mensch, dazwischen improvisiert das Team von KOLK*Kosmos nach Publikumswünschen. Das KOBALT Figurentheater Lübeck macht mit Ausschnitten aus Ein Schaf fürs Leben Lust auf seine neue Familienproduktion, die im Oktober Premiere feiert.

Im Lübecker Wasser Marionetten Theater gibt Waterdreams einen Ausblick auf die neue Spielzeit im 3000-Liter-Becken, während im Zaubertheater Lübeck Roland Henning, Nico Pusch und Tjark Schlößer mit Zeitlos! – Die Best of Show ihre liebsten Momente aus Mentalmagie und Comedy präsentieren.



Bei der Taschenoper Lübeck dreht sich alles um den Ring – nachmittags für Kinder, abends mit Der Ring in 90 Minuten für Erwachsene, dazu gibt es wieder die beliebte Oper to Go vor dem Theaterhaus. Die Lübecker Sommeroperette lockt mit Auszügen aus klassischen Operetten, Musicals und Schlagern in den Gewölbekeller des Hoghehus am Koberg.

Hansa Ballett Lübeck, Foto: (c) Nehle Blunck

Ebenfalls im Hoghehus zeigt das freie Tanzensemble TanzOrtNord die Choreographien Connection und Irritation von Shiao Ing Oei. Erstmals dabei ist das Hansa Ballett Lübeck: Vom Hof der Ballettschule aus können Besucher:innen beim Unterricht zuschauen und erste Ausschnitte der Winterstücke Der goldene Käfig und Wenn die Kerzen leuchten genießen.

Das Paravicini Circustheater lädt mit seinem weißen Zirkuszelt vor dem Dom zu poetischen Zirkusmomenten ein, im Zelt selbst zeigen sechs Artist:innen mit Recto Verso, was vor und hinter dem Vorhang geschieht.

Junges Schauspiel Lübeck, Foto: (c) Sylvia Fischer

Ganz im Zeichen der jüngeren Generation steht das Programm gleich mehrerer Häuser: Das Theater am Tremser Teich bietet ein vielfältiges Programm, u.a. mit einem Theaterworkshop (ab 8 J.) sowie Szenenauszügen aus Der gestiefelte Kater und Der Fischer und seine Frau. Im Haus Eden zeigt das junge schauspiel lübeck Ausschnitte aus Freunde und der neuen Produktion Wolf. Einen Familien-Workshop zum Thema Freundschaft gibt es dazu. In der Lübecker WortWerft erzählt das Theater Zaunkönig mit Lauf, Igel, lauf! vom Anders-Sein und Akzeptiertwerden.

Die Schauspielschule der Gemeinnützigen bringt mit ihren Kursen gleich fünf Produktionen auf die Bühne, darunter die Krimikomödie Der Sommerloch-Mörder und die Büro-Satire Bandscheibenvorfall. Auch das Hoftheater Lübeck zeigt Ausschnitte aus den Arbeiten seiner Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen, u. a. aus dem Musical Supermarktladies 2 und dem Krimi Leichenschmaus.

Schauspielschule der Gemeinnützigen, Foto: (c) Margret Witzke

Das Theater Fabelhaft gastiert in der Diele des Lübecker Jugendrings mit Kostproben der Komödie Hotel Hawaii, während das tribüHne Theater sein autobiografisches Stück Ein Stück UNdTRÖSTLICH in der Lübecker WortWerft vorstellt. In Staven35 spürt die Theatergruppe MissGefallen e.V. in FamilienGefallen (UN)Retuschiert familiären Verstrickungen nach. In der KulturRösterei teilen sich theater23 und theater stiller wahnsinn lübeck die Bühne für eine gemeinsame Show, u. a. mit El Conde de Sex (Der Graf von Essex). Bei der Live Soirée Lübeck im Werkhof gibt es Ausschnitte vergangener Soirées sowie einen Vorgeschmack auf die neue Show im Oktober.

Ein weiterer Neuzugang ist das LUFT – Lübecker Ukrainisches Freies Theater: Im Pop-Up Zeit.LAB der Fachstelle Erinnerungskultur des Kulturbüros in der Königstraße 49 gibt es Ausschnitte aus Die Geschichten der Fluchttiere und FARBEN mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Unter www.luebeck.de/theaternacht sind alle Programmpunkte abrufbar. Zeitgleich startet der Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.luebeck-ticket.de. In den teilnehmenden Theatern sind Tickets ab dem 31. August erhältlich, Kurzentschlossene erhalten auch noch Tickets an allen Abendkassen. Der Eintritt kostet 11 Euro für Erwachsene und 8 Euro ermäßigt für Schüler:innen, Studierende, Inhaber:innen der LübeckCard sowie Menschen mit Behinderung. Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt mit dem Kinder- und Jugendticket (erhältlich am Veranstaltungstag bei allen teilnehmenden Theatern).

GEWINNSPIEL: "unser Lübeck" verlost 5x2 Freikarten für die 18. Lübecker Theaternacht am Samstag, 19.9.2026

Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Theaternacht 2026“ und unter Angabe des Namens und der Adresse bis zum Mittwoch, den 16.09.2025 unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.