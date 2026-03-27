Das KOBALT Figurentheater zeigt im KOLK 17 zum 125. Todestag von Giuseppe Verdi eine Figurentheater-Inszenierung der beliebten Oper mit kunstvoll gestalteten Figuren, präzisem Spiel und einer starken visuellen Bildsprache. Die Wiederaufnahme-Premiere ist am Donnerstag, 2. April um 19:30 Uhr.

Ursprünglich ein in Paris angesiedeltes Drama von Victor Hugo, in dem der Hofnarr seinen König ermorden lassen will, wurde es als Oper von Giuseppe Verdi weltbekannt. Hier verbindet nun das KOBALT Figurentheater Lübeck, das als festes Ensemble am KOLK 17 Figurentheater & Museum beheimatet ist, mit seiner vielfach beachteten Interpretation Opernstoff und Figurentheater eindrucksvoll miteinander.

Verdis »Rigoletto« – eines der zentralen Werke des italienischen Opernrepertoires – wird in dieser Inszenierung aus der Sicht der jugendlichen Gilda und ihrer ersten, leider tragisch endenden Liebe erzählt. Die Inszenierung spricht sowohl Opernkenner als auch neues Publikum an. Die großen Lindenholzfiguren wurden von Michaela Bartoňova und Antonin Müller gestaltet.



Bereits 1996 machte das KOBALT Figurentheater Verdis »Rigoletto« zu einem seiner beliebtesten Figurentheaterstücke, das mobil in ganz Deutschland aufgeführt wurde. Darüber hinaus spielte KOBALT das Stück auf vielen europäischen Festivals – unter anderem auch in Italien. Für seine herausragende künstlerische Qualität wurde »Rigoletto« zudem mit dem Ersten Preis beim Internationalen Theaterfestival in Brest/Weißrussland ausgezeichnet.



Der Chemnitzer Autor Dietmar Müller (1943-1997) verwob die bissige Kraft und den französischen Esprit der Dramenvorlage von Victor Hugo mit der emotional ausdrucksstarken Musik von Giuseppe Verdi zu einer vielschichtigen Spielvorlage für diese Figurentheater-Inszenierung. Musikpassagen aus der Aufnahme der Mailänder Scala von 1953 mit Maria Callas und Tito Gobbi werden verbunden mit der kräftigen Sprache der Textpassagen zu einem ungewöhnlichen, akustischen Opernerlebnis.



„Und so schwebt dieser ungewöhnliche Zwei-Personen-Rigoletto zwischen allen Genres interdiszipli-när und doch voll dramatischer Kraft“, sagt Stephan Schlafke, Direktor des KOLK 17 Figurentheater & Museum.

Die Wiederaufnahme-Premiere findet im Verdi-Jahr 2026 statt, das dem 125. Todestag des Komponisten gewidmet ist. Und vor 175 Jahren, im März 1851, fand die Uraufführung der inzwischen weltweit beliebten Oper Rigoletto in Venedig statt. Nun setzt sie einen besonderen Akzent im Programm des KOLK 17 Figurentheater & Museum. Weitere Vorstellungen von »Rigoletto« sind über das gesamte Jahr 2026 hinweg geplant.



Rigoletto

Termine im April: 2., 4. und 24. April 2026 ,jeweils um 19:30 Uhr

KOLK 17 Figurentheater, Kolk 14, 23552 Lübeck

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Weitere Infos unter www.kolk17.de