Am 21. März um 19:30 Uhr lädt KOLK 17 zu einem besonderen Abendprogramm ein: „Poesie der Theaterfiguren – RADIKAL DINGLICH“ verbindet Vortrag, Aufführung und Film zu einer poetischen Reise durch die Welt des Figurentheaters. Die Veranstaltung bildet den Abschluss eines besonderen Tages: KOLK 17 feiert seinen 1. Geburtstag mit großem Programm.
Vor genau einem Jahr öffnete das Haus nach der Sanierung seine Türen – heute ist es ein Ort, an dem Theater, Museum, Forschung und Begegnung zusammenkommen. Gleichzeitig wird auf 20 Jahre Kobalt Figurentheater Lübeck und 50 Jahre Figurentheatertradition im Kolk zurückgeblickt.
Durch den Abend führen Museumsdirektorin Dr. Antonia Napp, Figurentheaterdirektor Stephan Schlafke und Puppenspielerin Silke Technau. In einer Mischung aus Gespräch und Spielszenen zeigen sie, wie vielfältig die Kunst des Figurentheaters ist – von Marionetten und Handpuppen über Schattenspiel bis hin zu zeitgenössischen Formen des Material- und Objekttheaters.
Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation von „RADIKAL DINGLICH!“, dem Dokumentarfilm des Bündnisses KompleXX Figurentheater und Alexander Hector über die heutige Figurentheaterszene. Der Film eröffnet überraschende Einblicke in eine Kunstform, die sich zwischen Ding und Mensch, lebendig und unbelebtem Objekt bewegt und immer wieder neue Perspektiven auf unsere Welt eröffnet.
Das Programm der Geburtstagsfeier von KOLK 17 am 21. März 2026
10:00 Uhr
Wir starten den Tag!
Das Museum & das Foyer öffnen ihre Türen für alle Besucher:innen - ohne Eintritt
10:00 Uhr
Fotobox
Ganztägig im Foyer - kostenfrei
11:00 Uhr
Schauschnitzen
Ganztägig im Museum
11:00 Uhr
Schattentheaterfiguren & Holzstabfiguren basteln
Ganztägig im Kolkpeter - kostenfrei
11:00 Uhr
Tattoostation
Ganztägig im Foyer - kostenfrei
11:00 Uhr
Live Speaker:innen
Ganztägig im Museum
11:00 Uhr
DAS ist Anton Daumesdick
Theaterstück im kleinen Saal - Eintritt frei (max. 40 Personen, Tickets am Tresen)
12:00 Uhr
Lambe Lampe Theater
Im Foyer - kostenfrei
13:30 Uhr
Q&A mit Kristiane Balsevicius
Im Museum bei der Bühne der Liebe
14:30 Uhr
Trickmarionetten mit Heike Klockmeier
Im Museum mobil unterwegs
15:00 Uhr
Die Bremer Stadtmusikanten
Großer Saal - Tickets buchbar im Onlineshop
15:30 Uhr
Lambe Lambe Theater
Im Foyer - kostenfrei
17:00 Uhr Ende
19:30 Uhr
Poesie der Theaterfiguren - RADIKAL DINGLICH
Für alle, die nicht aufhören wollen gibt es noch ein einzigartiges Abendprogramm
Weitere Infos zum Geburtstag von KOLK 17