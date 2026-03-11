Am 21. März um 19:30 Uhr lädt KOLK 17 zu einem besonderen Abendprogramm ein: „Poesie der Theaterfiguren – RADIKAL DINGLICH“ verbindet Vortrag, Aufführung und Film zu einer poetischen Reise durch die Welt des Figurentheaters. Die Veranstaltung bildet den Abschluss eines besonderen Tages: KOLK 17 feiert seinen 1. Geburtstag mit großem Programm.

Vor genau einem Jahr öffnete das Haus nach der Sanierung seine Türen – heute ist es ein Ort, an dem Theater, Museum, Forschung und Begegnung zusammenkommen. Gleichzeitig wird auf 20 Jahre Kobalt Figurentheater Lübeck und 50 Jahre Figurentheatertradition im Kolk zurückgeblickt.

Stephan Schlafke, Silke Technau, Dr. Antonia Napp



Durch den Abend führen Museumsdirektorin Dr. Antonia Napp, Figurentheaterdirektor Stephan Schlafke und Puppenspielerin Silke Technau. In einer Mischung aus Gespräch und Spielszenen zeigen sie, wie vielfältig die Kunst des Figurentheaters ist – von Marionetten und Handpuppen über Schattenspiel bis hin zu zeitgenössischen Formen des Material- und Objekttheaters.



Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation von „RADIKAL DINGLICH!“, dem Dokumentarfilm des Bündnisses KompleXX Figurentheater und Alexander Hector über die heutige Figurentheaterszene. Der Film eröffnet überraschende Einblicke in eine Kunstform, die sich zwischen Ding und Mensch, lebendig und unbelebtem Objekt bewegt und immer wieder neue Perspektiven auf unsere Welt eröffnet.

Das Programm der Geburtstagsfeier von KOLK 17 am 21. März 2026

10:00 Uhr

Wir starten den Tag!

Das Museum & das Foyer öffnen ihre Türen für alle Besucher:innen - ohne Eintritt

10:00 Uhr

Fotobox

Ganztägig im Foyer - kostenfrei

11:00 Uhr

Schauschnitzen

Ganztägig im Museum

11:00 Uhr

Schattentheaterfiguren & Holzstabfiguren basteln

Ganztägig im Kolkpeter - kostenfrei



11:00 Uhr

Tattoostation

Ganztägig im Foyer - kostenfrei

11:00 Uhr

Live Speaker:innen

Ganztägig im Museum

11:00 Uhr

DAS ist Anton Daumesdick

Theaterstück im kleinen Saal - Eintritt frei (max. 40 Personen, Tickets am Tresen)



12:00 Uhr

Lambe Lampe Theater

Im Foyer - kostenfrei

13:30 Uhr

Q&A mit Kristiane Balsevicius

Im Museum bei der Bühne der Liebe

14:30 Uhr

Trickmarionetten mit Heike Klockmeier

Im Museum mobil unterwegs

Die Bremer Stadtmusikanten

15:00 Uhr

Die Bremer Stadtmusikanten

Großer Saal - Tickets buchbar im Onlineshop



15:30 Uhr

Lambe Lambe Theater

Im Foyer - kostenfrei

17:00 Uhr Ende



19:30 Uhr

Poesie der Theaterfiguren - RADIKAL DINGLICH

Für alle, die nicht aufhören wollen gibt es noch ein einzigartiges Abendprogramm

Weitere Infos zum Geburtstag von KOLK 17



