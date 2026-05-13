Am Freitag, 22. Mai 2026 um 19:30 Uhr präsentiert Kolk 17 eine anrührende Geschichte um Musik, Leidenschaft und die Macht der Freundschaft, die einen noch lange verfolgt und dazu verhilft, die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Ein Mann, der nie von Bord geht. Der die Welt vom Schiff aus sieht – und das für genug hält. Alessandro Bariccos Novecento ist keine Heldengeschichte. Eher das Gegenteil: die Geschichte eines Menschen, der seine Grenzen kennt und sie liebt.



1900 wird auf dem Luxusdampfer Virginian ein Baby gefunden. Die Matrosen nennen ihn T. D. Lemon Novecento. Er wächst an Bord auf, lernt Klavier spielen – autodidaktisch, unglaublich, wie besessen – und wird zur Legende. Passagiere reisen eigens wegen ihm. Aber an Land geht er nie. Nicht einmal einmal. Der Ozean ist seine Welt, das Schiff sein Zuhause, das Klavier seine Sprache.



Foto: Theatrium SteinauSeit 1994 lässt diese Erzählung die Leser nicht los. Nicht wegen großer Dramatik, sondern wegen dieser stillen, fast eigensinnigen Konsequenz, mit der Novecento sein Leben lebt. Und wegen seines Freundes, des Trompeters Max, der die Geschichte erzählt – lange nachdem das Schiff nicht mehr fährt.



Das Theatrium Steinau wählt bewusst Stoffe, bei denen man sich fragt: Wie soll das auf einer Bühne gehen? Detlef Heinichen, der selbst spielt und inszeniert, und Matthias Hänsel, der Figuren und Bühnenbild gebaut hat, haben genau das gereizt. Figurentheater, das nah an die Menschen heranrückt, die es sich ansehen. Nah an die Vorlage. Und nah an das, was Baricco eigentlich erzählt: dass ein Leben, das sich selbst treu bleibt, seine eigene Größe hat.



„Solange du eine gute Geschichte auf Lager hast und jemanden, dem du sie erzählen kannst, bist du noch nicht am Ende."



Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten

Freitag, 22. Mai 2026 um 19:30 Uhr

KOLK 17 Figurentheater, Kolk 14, 23552 Lübeck

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Weitere Infos unter www.kolk17.de