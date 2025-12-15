Am 26.12. und 27.12.2025 bringt das Ensemble Theater SalzstreuNer William Shakespeares „Wie es euch gefällt“ in einer überraschenden, humorvollen und handwerklich beeindruckenden Figurentheaterfassung auf die Bühne von KOLK 17. Ein Klassiker, der zeigt: Wenn die Liebe im Spiel ist, geht es drunter und drüber – im besten Sinne.

Ein Shakespeare voller Irrungen – und zwei Puppenspieler*innen mitten im Chaos

„Da blickt doch keiner durch!“ – dieser Satz fällt bereits nach wenigen Minuten der Aufführung. Und tatsächlich: Die verschlungenen Beziehungen, Verbannungen und Verwechslungen treiben nicht nur das Publikum, sondern auch die beiden Spieler*innen fröhlich an den Rand des Wahnsinns. Doch statt zu kapitulieren, greifen sie zu einem genialen Trick: Doppelgänger-Miniaturfiguren, die die Handlung noch einmal scharfzüngig und anschaulich sortieren. So entsteht ein liebevoll chaotisches Spiel im Spiel, das Shakespeares Komödienkunst mit feinem Humor neu beleuchtet.

Liebesproben, Rollentausch & Waldabenteuer

Im Ardener Wald begegnen sich alle Figuren wieder – verkleidet, verliebt, verstrickt:

Rosalind , die sich als junger Mann ausgibt, um Orlando zu testen.

, die sich als junger Mann ausgibt, um Orlando zu testen. Celia , die sich Hals über Kopf verliebt.

, die sich Hals über Kopf verliebt. Oliver , der dank eines Löwenangriffs seine dunkle Vergangenheit hinter sich lässt.

, der dank eines Löwenangriffs seine dunkle Vergangenheit hinter sich lässt. Narr Probstein , der für die Schäferin Käthe entflammt.

, der für die Schäferin Käthe entflammt. Phöbe, die plötzlich erkennt, dass „Ganymed“ eigentlich Rosalind ist.

Ein Geflecht aus Sehnsucht, Mut, Torheit und Herzklopfen – meisterhaft erzählt und mit viel Humor entwirrt.

Aus Telegrafenmasten geschnitzt – Figuren, die Shakespeare neu erden

Die Figuren stammen vom Nürnberger Künstler Hardy Kaiser: rau, kantig, aus alten Telegrafenmasten gefertigt. Ihre archaische Präsenz passt verblüffend gut zur zeitlosen Frage:

Was macht die Liebe mit uns – und was machen wir aus ihr?

Diese „kantigen Kerle“ sind perfekte Mitspieler für die turbulente Reise durch Identitäten und Emotionen. Sie verleihen der Geschichte eine besondere Erdung und lassen Shakespeares Welt zugleich vertraut und überraschend modern wirken.



Vier Hochzeiten, kein Todesfall – ein Shakespeare, der glücklich macht

Am Ende fügt sich alles – im Wald, im Herzen, in der Liebe. Vier Hochzeiten stehen, ganz shakespearisch, am Ende dieser erfrischenden Inszenierung. Ein Abend, der mit seiner Leichtigkeit und klugen Spielfreude begeistert, selbst diejenigen, die „eigentlich kein Shakespeare mögen“.

Shakespeare - Wie es euch gefällt

Freitag, 26.12. 2025 und Samstag, 27.12. um jeweils 19:30 Uhr

KOLK 17 Figurentheater, Kolk 14, 23552 Lübeck

Tickets buchen

Weitere Infos unter www.kolk17.de

