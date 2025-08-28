Am Freitag, 29. August 2025 um 19:30 Uhr präsentiert KOLK 17 Figurentheater das Stück "Ringelnatz - Mir scheint da mancherlei nicht klar…". Ein großartiger Ringelnatz-Abend vom Berliner Theater "puppen.etc" mit Figuren, Schauspiel und Akkordeon.

Die Texte von Ringelnatz begleiten die Puppenspielerin Christiane Klatt vom Theater "puppen.etc" aus Berlin schon eine ganze Weile. So entstand dieser Abend, der für Ringelnatz-Fans und Ringelnatz-Einsteiger geeignet ist. Der Zuschauer taucht ein in den Ringelnatz-Kosmos und es öffnen sich: Koffer mit Turngedichten... Seesäcke mit Kuttel Daddeldu und Hochseekühen... Schubladen mit Briefen... dem Leben von Ringelnatz immer auf der Spur, seinem Witz, seinem Scharfblick, seiner Zeit, seiner Sehnsucht, Trauer, Wut, auch seiner Liebe zu den Frauen und den Menschen an sich.

Ringelnatz - Mir scheint da mancherlei nicht klar.

Freitag, 29. August 2025 um 19:30 Uhr

KOLK 17 Figurentheater, Kolk 14, 23552 Lübeck

Tickets buchen

Weitere Infos unter www.kolk17.de



