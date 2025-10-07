Im Oktober (10., 12. und 31.) präsentiert KOLK 17 Figurentheater das Stück "Rungholts Ehre". Das Kobalt Figurentheater führt mit großen Stockhandpuppen die Adaption des historischen Mittelalter-Krimis von Derek Meister auf.

In der »Königin der Hanse« wird die Leiche eines südländischen Fremden aus der Trave gezogen. Unversehens findet sich der bärbeißige Patrizier Rungholt in einer finsteren Ränke wieder: Sein Kaufmannslehrling soll als Mörder an den Galgen?! Um dessen Unschuld zu beweisen, bleiben nur wenige Tage. Stur und gegen alle Widerstände des Hohen Rats zu Lübeck verfolgt Rungholt seine Spuren und verliert dabei beinahe alles: Seine Ehre, sein Leben – und seine geliebte Tochter Mirke!

Große Stockhandpuppen in detailreichen historischen Kostümen schleichen durch Projektionen. Scharfkantige Lindenholzgesichter lauern um große rollbare Paravents herum, die zugleich die Projektionsflächen für Stop-Motion-Filme sind: Innere Vorgänge der Figuren wie Wünsche, Hoffnungen, Pläne und (Alp-)träume werden wortlos sichtbar und sind die Bildkommentare zum spannend und humorvoll sich entwickelnden Drama.

Ausstattung: Michaela Bartonova, Denise Sheila Puri, Kilian Kreuzinger, Silke Technau, Stephan Schlafke

Bühnenbau: Kilian Kreuzinger

Kostüme: Denise S. Puri

Regieassistenz: Janina Reinsbach

Gesangseinstudierung: Dieter Müller

Filme: Michaela Bartonova

Spielform: Stockhandpuppen, Projektionen

Termine: 10. Oktober um 19:30 Uhr, 12. Oktober um 18 Uhr und

31. Oktober um 19:30 Uhr

KOLK 17 Figurentheater, Kolk 14, 23552 Lübeck

Tickets buchen

Weitere Infos unter www.kolk17.de