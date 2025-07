Am Freitag, 18. Juli 2025 um 15 Uhr präsentiert KOLK 17 Figurentheater das Stück "Amy, Tarik und das Herz-Emoji" vom Holzwurm Theater. Es ist eine Geschichte über die erste Liebe, Fußball, Mobbing und Cybermobbing - inszeniert mit einem Erzähler, Tischfiguren und Videoprojektion.

Foto: (c) Petra ErlemannDie erste Liebe zwischen Amy und dem Fußballhelden Tarik kommt ans Licht und wird noch durch Handyvideos und Klassenchat irgendwie so richtig peinlich. Doch wie schnell sich alles durch Cybermobbing ändern kann, merken bald auch andere.

Da stimmt doch etwas nicht in der 5b. Einer der Schüler hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und weigert sich zur Schule zu gehen. Nur sein Großvater schafft es, ihn zum Reden zu bringen. So kommt die Liebesgeschichte zwischen Amy und Tarik, dem Fußballhelden, ans Licht, die durch Handyvideos und Klassenchat irgendwie so richtig peinlich geworden ist. Doch wie schnell sich der Fokus von Anerkennung und Ausgrenzung ändern kann, merken bald auch andere.

Amy, Tarik und das Herz-Emoji

Freitag, 18. Juli 2025 um 15 Uhr

KOLK 17 Figurentheater

Tickets buchen

Weitere Infos unter www.kolk17.de