Bühne frei für die romantische Komödie: „Ganz Paris träumt von der Liebe“. Inmitten der Kulisse der französischen Hauptstadt entwickelt sich ein heiteres und unterhaltsames Schauspiel mit schwungvollen Melodien und humorvollen Szenen in einem turbulenten und farbenfroh gezeichneten Paris der 60er Jahre. „Ganz Paris träumt von der Liebe“ ist am Donnerstag, den 6. November 2025 um 20 Uhr in der MuK Lübeck zu erleben.

So treffen sich Gaby (Stefanie Hertel) aus den französischen Alpen und Andrew (Stuart Sumner), ein Amerikaner, in der Stadt der Liebe - Paris. Gaby ist auf der Flucht vor Verantwortung, sie soll den Präsidenten heiraten. Andrew wird von seiner Frau in der für ihn unbekannten Stadt zurückgelassen, während sie sich lieber mit der französischen High Society vergnügt.



Aus einer Zweckgemeinschaft wird eine Romanze, die immer wieder durch die Ankunft von Andrews Frau Nathalie (Rebecca Lara Müller) und durch den lästigen Polizeibeamten (David-Jonas Frei), die Gaby ausfindig machen wollen, gestört wird. Auch der Hotelmanager (Martin Schranz) ist sehr anhänglich. Als Gabys Verlobter, der Präsident (Sascha Hödl) persönlich, auftaucht, will er sie endlich zur Rede stellen..



Dieses wundervolle Boulevardstück bietet eine Fülle an Musik und ganz viel Pariser Flair. Darunter sind Welthits, Evergreens und Straßenfegern von Stars wie Mireille Mathieu, Peter Alexander, France Gall, Vico Torriani oder beispielsweise auch Peter Kraus. „Ganz Paris träumt von der Liebe“ – ist eine amüsante Komödie, die die Zuschauer mitnimmt, auf eine romantische Reise, die verzaubern und begeistern wird



Ganz Paris träumt von der Liebe

Donnerstag, 6. November 2025 um 20 Uhr

MuK Lübeck, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Die Tickets gibt an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.genius-concerts.de.