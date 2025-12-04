Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025 um 19:30 Uhr wird in der Lübecker MuK Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte in einer besonderen Fassung aufgeführt. Regisseur Martin Mühleis hat für die beiden Schauspieler Samuel Finzi und Herbert Knaup gemeinsam mit dem Komponisten Libor Síma ein musikalisches Bühnenmärchen geschaffen. Ein wunderbarer Adventsabend, der die Zuschauer auf das nahende Weihnachtsfest einstimmt.

Sie ist – neben der Geschichte von Jesu Geburt – das vermutlich meisterzählte Literatursujet der Adventszeit: Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte. Die sozialkritische Erzählung über den alten Geizhals Ebenezer Scrooge, der am Vorabend des Weihnachtsfests von vier Geistern heimgesucht wird und durch sie seine Menschlichkeit wiederentdeckt, ist ein Klassiker. Kein Theater, das dieses Werk nicht schon mehrfach gespielt hat.

Warum dann eine neue Fassung? Der Regisseur und Produzent Martin Mühleis hat mit Bühnenbearbeitungen von literarischen Werken in den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert. Allein seine Bearbeitung von Erich Kästners autobiographischer Erzählung „Als ich ein kleiner Junge war" mit Walter Sittler in der Hauptrolle wurde mehr als 500 Mal gespielt. Für die beiden Schauspieler Samuel Finzi und Herbert Knaup hat er nun gemeinsam mit dem Komponisten Libor Síma ein musikalisches Bühnenmärchen geschaffen. Es erinnert in seiner Ästhetik an alte Schwarzweißfilme und spielt mit Elementen literarischer Revuen. Durch die Musik und die geschickte Lichtregie werden Räume geschaffen – und doch spielt der literarische Text immer die Hauptrolle, Tempo, Rhythmus, Struktur der Novelle bleiben auch in der Lesefassung bewahrt.

Zeitlos und aktuell erscheint diese 1843 erstmals veröffentlichte Geschichte. Gerade in einer Zeit der Egozentrik, mit Ich-AGs und iPhones, betont das Werk von Charles Dickens den Wert der Nächstenliebe und eines empathischen Umgangs miteinander. Und in der Interpretation von Samuel Finzi und Herbert Knaup erhält die Erzählung, trotz des moralischen Grundtons, eine unglaubliche Lebendigkeit. Beiden gelingt es im Zusammenspiel mit der Bühnenmusik den typischen, skurrilen britischen Humor auf anrührende Weise herauszuarbeiten. Ein wunderbarer Adventsabend, der die Zuschauer auf das nahende Weihnachtsfest einstimmt.

Samuel Finzi, Rezitation

Herbert Knaup, Rezitation

Sagas Streichquintett

Martin Mühleis, Kostüme & Bühnenbild

Birte Horst, Lichtdesign

Libor Síma, Komposition

Martin Mühleis, Textbearbeitung, Regie, Produktion

Eine Weihnachtsgeschichte

Donnerstag, 18. Dezember 19:30 Uhr

MuK Lübeck

Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 47,40 € bei tips&TICKETS, allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei eventim und im MUK-Ticketshop.