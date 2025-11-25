Max and Friends lassen nach dem phänomenalen Erfolg der vergangenen Jahre am Samstag, den 6. Dezember um 20 Uhr den musikalisch weihnachtlichen Zauber von Hollywood mit 20 Mitwirkenden erneut auferstehen.

Auf dem Programm 2025 stehen viele neue Überraschungen, alle unter dem Motto „A Glamorous American Swinging & Soulful Christmas”. Eine entscheidende Rolle spielt zum Beispiel ein charmantes kleines Rentier und selbstverständlich hat der Nikolaus weitere Christmas Songs in den Rucksack gepackt. Zu hören sind auch die großen American Christmas Highlights von Mariah Carey, Wham und Chris Rea. Aber auch groovigen Gospel und Winter Romance im Big-Band Sound von Michael Buble, Sinatra und Dean Martin.

Fünf großartige Sänger:innen und ein Überraschungsgast teilen sich wieder die Bühne: DIE Soullady Nathalie Dorra, Gospelqueen Lerato Shadare, RTL Siegerin Nicole Mühle, Musicalstar Darryll B. Smith und der Echo nominierte Swing CroonerDaniel Caccia performen hinreißend die ganze Traumwelt dieser Musik und erschaffen Chöre à la Andrew Sisters.

Ein voller warmer Soundteppich mit Streicher- und Bläser-Section ummantelt die ausgesuchten Klassiker der American Christmas Highlights. Maximilian Kraft leitet die Show musikalisch an seinem gläsernen Flügel, den er von Udo Jürgens persönlich übernehmen konnte.

Schöner und weihnachtlicher kann es nicht sein!

Max & Friends: A glamorous swinging & soulful Christmas

Samstag, 6. Dezember 2025 um 20 Uhr

Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 47,40 € bei tips&TICKETS, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei eventim und im MUK-Ticketshop.

www.maxandfriends.de