Nach einer spannenden Zeit im Europäischen Hansemuseum zieht KOLK 17 am Sonntag, den 23. März 2025 zurück in seine frisch sanierten Häuser im Kolk – und das wird gebührend gefeiert!

Dieser besondere Moment wird mit einem großen maritimen Umzug mit Figuren, Masken und Kostümen gefeiert, bei dem KOLK 17 gemeinsam mit Freunden der Figurentheaterszene wie dem Theater der Nacht aus Northeim und mitreißender Live-Musik von Mahoin entlang an der Untertrave zurück in den Kolk ziehen. Alle sind eingeladen auf diesem festlichen Weg zurück in die frisch renovierten Räume im Kolk, in denen das Figurentheater zuhause ist und live dabei zu sein, wenn die Figuren ihr neues altes Zuhause beziehen und die Besucher mit der Magie des Figurenspiels verzaubern!

Maritimer Umzug mit Figuren, Masken und Kostümen, (c) Theater der Nacht e.V. Northeim

Die Aufführungen während dieser Veranstaltung sind kostenfrei. Da die Theatersäle begrenzte Sitzplätze haben, wird um vorherige Anmeldung zu den Stücken gebeten. Dies ist online im Ticketshop oder im TheaterFigurenMobil möglich sein.

Programm



11:00 Uhr

Treffpunkt am Europäischen Hansemuseum

An der Untertrave 1, 23552 Lübeck

11:30 Uhr

Maritimer Umzug mit Figuren, Masken und Kostümen

Walk vom Europäischen Hansemuseum zum Kolk mit dem U-Boot vom Theater der Nacht (Northeim) und weiteren Menschen mit und ohne Figuren sowie musikalischer Begleitung von Mahoin

12:00 Uhr

offenes Haus

Blickkisten - LambeLambe-Theater

13:00 Uhr

Familienprogramm im Großen Saal

Lüdersen & Käpt'n Lola - Theater Rosenfisch

15:00 Uhr

Familienprogramm im Kleinen Saal

DAS ist Anton Daumesdick... - Kobalt Figurentheater Berlin

16:30 Uhr

Familienprogramm im Großen Saal

Die Bremer Stadtmusikanten - Kobalt Figurentheater Lübeck

18:00 Uhr Ende

Weitere Infos unter www.kolk17.de