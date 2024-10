Elf öffentliche Vorlesungen und zwei Podiumsdiskussionen widmen sich im Wintersemester dem Thema „Breitenbildung – Exzellenz“. Den Auftakt macht am Mittwoch, 30. Oktober um 18 Uhr Prof. Christiane Tewinkel mit einem Vortrag zur musikalischen Autodidaktik, der Eintritt ist frei.

Christiane Tewinkel, MHL-Professorin für Musikwissenschaft, hat die neue Ringvorlesung „Breitenbildung – Exzellenz“ initiiert, zu der die Hochschule im Wintersemester jeweils am Mittwoch um 18 Uhr in die Holstentorhalle einlädt. Im Mittelpunkt steht die Dynamik zwischen einer auf höchste Ansprüche zielenden Elitenförderung und einer breit angelegten musikalischen Bildung.



„Spätestens seit Virtuosen wie Franz Liszt die europäischen Bühnen stürmten, lässt sich das Publikum für musikalische Spitzenleistungen begeistern, spätestens seit dieser Zeit wird aber auch über künstlerische Breitenbildung debattiert“, erläutert Tewinkel. Für die Vorlesungsreihe konnte sie Fachleute aus verschiedenen Bereichen der Musikbranche gewinnen. Zugesagt haben neben zahlreichen MHL-Lehrenden Paul Müller, Intendant der Münchner Philharmoniker, Maren Borchers, PR-Agentin etwa des Pianisten Igor Levit, sowie Claudia Bullerjahn und Heiner Gembris, die die bislang größte Studie zum Wettbewerb „Jugend musiziert“ geleitet haben.

„Ich bin glücklich, dass wir ein so großes Spektrum an Expertinnen und Experten gewinnen konnten“, sagt Tewinkel, die ein ausgewogenes Miteinander von Elitenförderung und Teilhabe als entscheidend sieht für die Vitalität des Musiklebens in den nächsten Jahrzehnten. Die Ringvorlesung schafft einen Rahmen, in dem dieses wichtige Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und diskutiert werden kann. Tewinkel selbst wird den Auftakt am Mittwoch, 30. Oktober um 18 Uhr übernehmen. Unter dem Titel „Musikalische Autodidaktik“ beschäftigt sie sich mit dem kalifornischen Pianisten und Liszt-Schüler Hugo Mansfeldt.

Die Ringvorlesung findet jeweils am Mittwoch von 18 Uhr bis 20 Uhr im Hörsaal (Raum 1.03) der Holstentorhalle statt, der Eintritt ist frei. Weitere Vorlesungen gibt es am 6., 13., 20. und 27. November, am 4., 11. und 18. Dezember, am 8., 15., 22. und 29. Januar sowie am 5. Februar. Weitere Infos unter www.mh-luebeck.de.

Termine der Ringvorlesung „Breitenbildung –Exzellenz“

Musikhochschule Lübeck, Hörsaal der Holstentorhalle (1.03), Mittwoch 18 bis 20 Uhr

Mi 30. Oktober

Musikalische Autodidaktik – Das Beispiel des amerikanischen Pianisten Hugo Mansfeldt (1844 – 1931) mit Christiane Tewinkel, Musikhochschule Lübeck

Mi 6. November

Von der „proportionierlichsten Entfaltung“ bis zu „transformatorischen Prozessen“ – Bildungsspektren zwischen Breiten- und Begabtenförderung, mit Gaja von Sychowski, Musikhochschule Lübeck

Mi 13. November

Zwischen Sein und Schein – virtuose Performanzen in Geschichte und Gegenwart, mit Nina Noeske, Hochschule für Musik Weimar

Mi 20. November

Die Förderung von hochbegabten Kindern und Jugendlichen – Aus Ahrensbök und Zahrensdorf an die Musikhochschule Lübeck mit Angela Firkins, Ulf Tischbirek, Elisabeth Weber, alle Musikhochschule Lübeck

Mi 27. November

Exzellenz erzählen – Perspektiven aus PR und Marketing, Maren Borchers, „for artists” Berlin, mit Kai Uwe Diaz Philipp, Sony Music Entertainment Berlin

Mi 4. Dezember

Bağlama studieren? Zur institutionellen Biographie eines Instruments, Nihat Iman, Hochschule für Musik und Theater Köln

Mi 11. Dezember

Wie exzellent ist unsere musikalische Breitenbildung? Eine multiperspektivische Spurensuche am Beispiel des Musiklehramts, mit Annette Ziegenmeyer, Musikhochschule Lübeck

Mi 18. Dezember

Musterchöre – Zum Verhältnis von Laienchorkultur und Profichören, mit Martin Loeser, Universität Greifswald

Mi 8. Januar

Spitzenleistungen im internationalen Musikmarkt und die Isarphilharmonie, mit Paul Müller, Münchner Philharmoniker

Mi 15. Januar

Künstlerische Exzellenz oder gesellschaftliches Engagement? Musiker_innen als Artistic Citizens, mit Axel Petri-Preis Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Mi 22. Januar

Musikbezogene Lehre per Online-Video – Eine subjektivierungstheoretische Perspektive auf YouTube-Tutorials, mit Christian Stick, Hochschule für Musik und Theater Köln

Mi 29. Januar

Teilnehmende am Wettbewerb „Jugend musiziert“: Woher sie kommen, was sie motiviert und was aus ihnen wird, mit Claudia Bullerjahn, Universität Gießen und Heiner Gembris, Universität Paderborn

Mi 5. Februar

Der Blick aus dem Präsidiumsfenster – Ein Podiumsgespräch mit Bernd Redmann, Musikhochschule Lübeck, Susanne Rode-Breymann, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover/Hochschule fürn Musik Nürnberg und Jan Philipp Sprick, Hochschule für Musik und Theater Hamburg