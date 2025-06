Zu einem Konzert mit französischer Chormusik lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) am Mittwoch, 25. Juni um 19 Uhr nach St. Jakobi ein. Unter dem Motto „In Paradisum“ präsentieren Studierende der MHL unter Leitung von Prof. Johannes Knecht und Nicholas Kok Werke von Fauré und Poulenc.

Im Konzert „In Paradisum“ mit französischer Chormusik präsentieren sich MHL-Studierende aus verschiedenen Studiengängen, die als Gesangssolisten, Instrumentalisten, Choristen und Dirigenten mitwirken. Auf dem Programm stehen die Buß-Motetten von Francis Poulenc, die zu den anspruchsvollsten Werken der gesamten Chorliteratur gehören. Mit seinem eigenwilligen und expressiven Kompositionsstil fordert der Komponist von allen Beteiligten ein höchstes Maß an Präzision und Leidenschaft.

Das berühmte Requiem op. 48 von Fauré für Soli, Chor und Orchester dirigiert der britische Dirigent und Komponist Nicholas Kok (Stuttgart), der international als Chor- und Orchesterdirigent tätig ist und zurzeit einen Meisterkurs für Chorleitung an der MHL leitet. Das Werk besticht durch seine impressionistische Färbung und seine lyrische Grundhaltung. Die Gesamtleitung hat MHL-Chorleitungsprofessor Johannes Knecht. Über 70 Studierende geben bei diesem Konzert einen besonderen Einblick in die vielseitige Ausbildung an der MHL.

Eintrittskarten sind für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) unter www.mh-luebeck.de und an der Abendkasse erhältlich.