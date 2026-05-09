Das Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck, das vom 2. bis 10. Mai unter dem Motto „Freiheit!“ mit zahlreichen Konzerten und außergewöhnlichen Spielstätten aufwartet, endet am Sonntag, 10. Mai um 19.30 Uhr mit einem Abschlusskonzert unter dem Motto „Spiel und Spaß“. Dozierende der Musikhochschule Lübeck loten im Großen Saal der MHL mit kontrastreichen Werken aus Klassik und Moderne die Freiheit aus, die im musikalischen Spiel und Spaß liegt.

Johannes Fischer eröffnet das Konzert mit der „Suite for Toy Piano“, dem einzig ernsthaften Werk, das bisher für Spielzeugklavier komponiert wurde. 1948 von John Cage geschrieben, gilt es heute als Klassiker des Spielzeugklavier-Repertoires. Mit Humor und einer Prise Ironie wird der Interpret dem Miniklavier mit seiner begrenzten Tastatur eine ungewöhnliche und skurrile Klangwelt entlocken. Um das Spiel mit dem Klang geht es auch Franz Danksagmüller, Johannes Fischer und Nicola Leonard Hein in ihrem gemeinsam konzipierten „Pfeifen - Felle - Stromkreise“. Mit Orgel, Schlagzeug und Elektronik entführen die drei Musiker das Publikum in ihre minimalistische Klangwelt.

Prof. Jens Thoben, Foto: (c) Dovile SermokasMHL-Klavierprofessor Florian Uhlig präsentiert mit den „Kinderszenen op. 15“ dann eines der beliebtesten Klavierwerke der Romantik. Weniger komponierte Robert Schumann die 13 heiteren und leicht melancholischen Stücke für Kinder, als für Erwachsene zur Rückbesinnung auf ihre eigene Kindheit. Helmut Lachenmann schrieb seine sieben Charakterstücke „Ein Kinderspiel“ dagegen tatsächlich für Kinder, nämlich für seinen eigenen Sohn. Aufgrund ihrer kompositorischen Qualität und ihres komplexen Notenbildes sind sie auch für professionelle Pianistinnen und Pianisten interessant, wie Florian Uhlig am Klavier beweisen wird.

Mit humorvoll-heiterem Tonfall und einigen harmonischen Überraschungen klingt der Abend mit dem „Gassenhauer Trio“ aus. Beethoven griff damals populäre Opernmelodien auf und komponierte einen echten „Rausschmeißer“, mit dem Jens Thoben an der Klarinette, Troels Svane am Violoncello und Florian Uhlig am Klavier das diesjährige Festival launig beenden werden.

Karten sind unter www.mh-luebeck.de online und an der Abendkasse erhältlich.