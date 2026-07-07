Die Musikhochschule Lübeck (MHL) lädt zum Ende ihres Sommersemesters traditionell zur großen Pop-Revue ein. Das Publikum erwartet dieses Jahr ein Parforceritt durch zweitausend Jahre Menschheitsgeschichte und fünfzig Jahre Pop. Unter dem Titel „Code Red! Eine Jagd durch Raum und Zeit − die MHL-REVUElution“ sind mehr als 70 Studierende verschiedener Studiengänge am Samstag, 11. Juli und am Sonntag, 12. Juli auf der Bühne der MHL zu erleben. Eine konzertante Aufführung folgt am 15. Juli in Timmendorfer Strand.

Das Publikum erwartet ein spannendes und humorvolles Musicalprojekt mit einer aufregenden Geschichte, die das Leben dreier Geschwister auf den Kopf stellt: Sie geraten ungeplant auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, wo sie zahlreiche gesellschaftliche und politische Umbrüche miterleben. So spannend ihre Erlebnisse auch sind: Sie möchten eigentlich nur in ihre Ursprungszeit zurückkehren, das Jahr 2050. Doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Als sie dann noch von einer Zeitreiseorganisation entdeckt und verfolgt werden, sind sie auf der Flucht − werden sie jemals wieder zurückfinden?

Prof. Bernd Ruf, Foto: (c) MHL

74 Studierende musizieren, singen, schauspielern, tanzen und dirigieren unter Gesamtleitung von Popularmusikprofessor Bernd Ruf als MHL-PopsSingers, im MHL-PopsChor und im MHL-PopsOrchestra. Prof. Bernd Ruf, der das interdisziplinäre Projekt betreut, ist begeistert: „Unser diesjähriges Publikum wird richtig durchgeschüttelt: ein Parforceritt durch zweitausend Jahre Menschheitsgeschichte und fünfzig Jahre Pop. Emotionen pur! Es berührt mich sehr, wie unsere Studierenden mit dieser Show ein kreatives Ventil für ihre Gedanken über die Zukunft geschaffen haben.“ Eine abwechslungsreiche Mischung aus Songs verschiedener Genres wie Rock, Pop, Musical, Chanson und Soul, die die MHL-Studierenden für das große Orchester überwiegend selbst arrangiert haben, werden dabei geschickt mit der Handlung verwoben. Es gibt sogar eine eigene Ouvertüre für die Zeitreise-Revue, die Masterstudentin Karin Lorenz komponiert hat. Zu hören sind unter anderem Songs wie „Blowin ́ in the wind“ von Bob Dylan, „Männer“ von Herbert Grönemeyer und „Heal the World“ von Michael Jackson.

Fiona Kuchinke, die bereits zum zweiten Mal Mitglied im Organisationsteam ist, erklärt die Idee: „Die diesjährige Revue ist hochaktuell: Sie verbindet die Faszination von Zeitreisen mit einer eindringlichen Auseinandersetzung über den Wert der Demokratie. Zwischen Humor und Spannung regt sie zum Nachdenken über Verantwortung, Freiheit und die Zukunft unserer Gesellschaft an.“

3 Geschwister auf Zeitreisen, Foto: (c) Linus Weber

Das Stück „Code Red! Eine Jagd durch Raum und Zeit“ wurde von sieben Studierenden der Studiengänge „Musik Vermitteln“ entwickelt. Seit Oktober 2025 arbeitet die Organisationsgruppe, bestehend aus Constanze Bense, Marco Calderón, Mariia Davydenko, Fiona Kuchinke, Jenna Stegen, Emma Rösler und Linus Weber an der Story, der Musikauswahl, den Choreographien und zahlreichen organisatorischen Aufgaben, wie die Koordination der Mitwirkenden, die Öffentlichkeitsarbeit und die Abstimmung von Licht und Ton. Constanze Bense ist überzeugt: „Durch Projekte wie dieses, haben wir als Studierende die Möglichkeit über uns hinauszuwachsen und uns in verschiedensten Bereichen auszuprobieren. Zudem haben wir dieses Jahr ein Thema gewählt, das uns persönlich sehr am Herzen liegt und freuen uns besonders darauf, es auf die Bühne zu bringen.“

Die zweieinhalbstündigen Aufführungen finden am Samstag, 11. Juli um 19.30 Uhr sowie am Sonntag,12. Juli um 15 Uhr und um 19.30 Uhr im Großen Saal der MHL statt. Eintrittskarten sind unter www.mh-luebeck.de erhältlich sowie Restkarten an der Abendkasse. Am Mittwoch, 15. Juli um 20 Uhr ist die Revue noch einmal in einer konzertanten Open-Air-Aufführung in Timmendorfer Strand zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Karten sind für 14 und 19 Euro, Ermäßigt 8 und 12 Euro, unter www.mh-luebeck.de erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse.



