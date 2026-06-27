Die Musikhochschule Lübeck (MHL) lädt gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck unter Leitung von Takahiro Nagasaki am Freitag, 3. Juli zu einem Solistenkonzert ein. Ab 19.30 Uhr erklingen im Großen Saal der MHL im Rahmen des Konzertexamens vier virtuose Solokonzerte für Violoncello, Klarinette und Sopran aus Klassik und Romantik.

Vier außergewöhnlich begabte junge Musikerinnen und Musiker der MHL präsentieren sich am Freitag, 3. Juli um 19.30 Uhr im Rahmen ihres Konzertexamens auf der Bühne im Großen Saal. Mit Klarinette, Violoncello und Stimme stellen sie ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis, die sie in Vorbereitung auf diesen höchstmöglichen Studienabschluss entwickelt haben. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Dvořák, Schumann und Rietz.

Den Konzertabend eröffnet Sojung Lee aus der Klasse von Prof. Jens Thoben mit dem virtuosen Klarinettenkonzert in g-Moll von Julius Rietz, einem engen Freund Mendelssohn Bartholdys und Dirigent am Leipziger Gewandhaus. Über das Werk, das sie mit konzertanter Spielfreude präsentieren wird, sagt die koreanische Klarinettistin: „Der Wechsel zwischen Wärme, Brillanz und Leidenschaft macht für mich den besonderen Reiz dieses Konzerts aus.“ Die Sopranistin Royul Kim, Studentin in der Klasse von Prof. Manuela Uhl, präsentiert sich mit Mozarts Motette „Exsultate, jubilate“, das hingebungsvoll heitere Ausstrahlung und hohe technische Anforderungen verbindet, komponiert vom gerade einmal 17-jährigen Mozart.

Sebastian Mirow aus der Klasse von Prof. Gabriel Schwabe interpretiert das Violoncellokonzert a-Moll von Robert Schumann, zu dem er eine ganz persönliche Beziehung hat: „Das Cellokonzert von Robert Schumann wurde mir quasi in die Wiege gelegt, denn nur einen Tag nach meiner Geburt hat es mein Vater als Solist mit Orchester gespielt. 28 Jahre später durfte ich vor einigen Wochen als erster Solocellist der Symphoniker Hamburg den schon lange von mir bewunderten Truls Mørk in diesem Konzert begleiten. Umso mehr freue ich mich, es nun selbst als Solist im Rahmen meines Konzertexamens mit den Lübecker Philharmonikern zu musizieren.“ 1998 in Berlin geboren, studierte Sebastian Mirow in Dresden, Berlin, Köln und Wuppertal, wo er 2023 sein Konzertexamen bei Prof. Gabriel Schwabe begann und seit Herbst 24 beim selbem Lehrer in Lübeck fortsetzt. Seit August 2024 ist er bereits erster Solocellist der Symphoniker Hamburg.

Yesong Lee, Violoncello, Foto: (c) MHLZum Abschluss des Konzertabends lässt Yesong Lee das erste Cellokonzert in h-Moll von Antonín Dvořák erklingen, eines der eindrucksvollsten Solokonzerte der Romantik. Die engagierte Solo- und Kammermusikerin studiert Konzertexamen bei Prof. Ulf Tischbirek und ist bereits seit 2024 Mitglied der Stettiner Philharmonie.

Als Grundlage für eine solistische Karriere bietet das viersemestrige Konzertexamen an der MHL außergewöhnlich begabten Musikerinnen und Musikern ein Zusatzstudium, in dem sie ihre künstlerische Reife weiterentwickeln können. Neben einem Rezital und einem künstlerischen Forschungs- oder Entwicklungsprojekt umfasst es ein Solokonzert mit dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck. Unter Leitung von Takahiro Nagasaki, seit 2021 erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Theater Lübeck, wird es die vier Solistinnen und Solisten klangschön und einfühlsam begleiten und damit wiederholt seinem Engagement für den Spitzennachwuchs der MHL Ausdruck verleihen.

Karten sind für 14 und 19 Euro, Ermäßigt 8 und 12 Euro, unter www.mh-luebeck.de erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse.