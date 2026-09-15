Zum siebten Mal lobt die Musikhochschule Lübeck (MHL) den Internationalen Buxtehude-Orgelwettbewerb aus, in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. 23 junge Organistinnen und Organisten aus über zehn Nationen wetteifern vom 25. September bis zum 3. Oktober 2026 an den historischen Orgeln in Lübeck und Hamburg. Drei Konzerte in Lübeck bieten spannende Einblicke, barocke Klänge aber auch eine Uraufführung.

23 junge Organistinnen und Organisten aus über zehn Nationen haben sich in einer digitalen Vorrunde für den Internationalen Buxtehude-Orgelwettbewerb qualifiziert und wetteifern nun in drei Runden an den historischen Orgeln im Norden. In den ersten beiden Runden in St. Jakobi Lübeck und in St. Jacobi Hamburg stehen Werke des Namensgebers und anderer barocker Komponisten auf dem Programm. In der öffentlichen Finalrunde am Freitag, 2. Oktober präsentieren sich die Finalisten dann an der Stellwagen Orgel, dem Richborn-Positiv und der Großen Orgel in St. Jakobi Lübeck mit einem 45-minütigen Programm aus mehreren Epochen und ringen um den ersten, mit 10.000 Euro dotierten Preis.

Drei Konzerte für Barock- und Orgelfans in Lübeck

Drei Konzerte in Lübeck vermitteln der Öffentlichkeit spannende Einblicke in den Buxtehude-Wettbewerb: Beim Eröffnungskonzert am Freitag, 25. September um 19 Uhr in St. Jakobi – gleichzeitig das Abschlusskonzert der Lübecker Buxtehude-Tage – präsentieren sich das renommierte Leipziger Gesangsensemble Amarcord, Harmut Becker (Violoncello) und Johannes Unger (Orgel) sowie der renommierte niederländische Organist Pieter van Dijk, Vorsitzende der Jury.

Stellwagen-Orgel in St. Jakobi Lübeck, Foto: (c) Ina Mortsiefer

In der öffentlichen Finalrunde am Freitag, 2. Oktober ab 15 Uhr in St. Jakobi müssen die fünf Finalistinnen und Finalisten ein facettenreiches Programm mit Werken von Buxtehude, Bach und Distler meistern sowie ein Auftragswerk, das Sarah Proske, frische MHL-Absolventin des innovativen Masterstudiengangs Orgelimprovisation, eigens für den Buxtehude-Wettbewerb geschrieben hat. Die Finalistenkonzerte beginnen um 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr. Am Samstag, 3. Oktober schließlich präsentieren sich im Preiskonzert um 19 Uhr in St. Jakobi die preisgekrönten Organistinnen und Organisten noch einmal dem Publikum und nehmen im Anschluss ihre Preise entgegen.

Nervenprobe für 23 junge Organistinnen und Organisten

23 internationale junge Organistinnen und Organisten reisen für den Buxtehude-Wettbewerb nach Lübeck und Hamburg, um dort auf historischen Orgeln zu spielen und einen der hochdotierten Preise zu erringen: Insgesamt 18.000 Euro wurden insgesamt ausgelobt. Vier Stiftungen ermöglichen es, dass der Buxtehude-Wettbewerb zu den bestdotierten Orgelwettbewerben weltweit gehört: Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck (1. Preis), die Dräger-Stiftung und die Gerhard Trede-Stiftung (zweiter Preis) sowie die Oscar und Vera Ritter-Stiftung (dritter Preis). Jeweils zwei Stunden Zeit haben die jungen Organistinnen und Organisten, um vor ihren Auftritten die Orgeln kennenzulernen und einzuregistrieren.

Dann folgen ihre Auftritte, denen die internationale Jury mit Pieter von Dijk als Vorsitzender, (Niederlande), Isabelle Demers (Kanada), Monica Melcova (Spanien), Ja Kyung Oh (Südkorea), Antonio di Dedda (Italien/Deutschland), Gerhard Löffler (Deutschland) sowie Arvid Gast (Lübeck) gespannt lauschen wird. Nach jeder Runde entscheidet die Jury, wer sich in der nächste Runde erneut präsentieren darf. Der MHL-Orgelprofessor und Projektleiter Arvid Gast erklärt, was den Lübecker Wettbewerb so bedeutsam macht: „Der Buxtehude-Wettbewerb hat seit nunmehr fast 20 Jahren als einziger Wettbewerb für Alte Musik in Norddeutschland ganz besondere Preisträgerinnen und Preisträger hervorgebracht. Viele von ihnen nehmen inzwischen Spitzenpositionen ein: Johannes Lang wurde Thomasorganist und ist Professor an der Leipziger Hochschule für Musik, Mari Ohki ist Konzertorganistin an der Kawasaki Hall Tokio. Somit kann der Wettbewerb über die Preisgelder hinaus ganz maßgebend Karrieren befördern.“

Der Internationale Buxtehude-Orgelwettbewerb ist weltweit der einzige Wettbewerb, der sich dem Thema Alte Musik in Verbindung mit der Norddeutschen Orgelkultur verschreibt. Dieterich Buxtehude (1637 bis 1707), Namensgeber des Wettbewerbs, ist ihr wichtigster Vertreter und gehört zu den großen europäischen Musikerpersönlichkeiten des Barock. Die Konzerte bieten die Möglichkeit, in seine faszinierenden Klangwelten einzutauchen.

Der Eintritt zur Finalrunde ist frei. Karten für das Eröffnungs- und das Preiskonzert sind unter www.luebeck-ticket.de sowie an der Abendkasse erhältlich.