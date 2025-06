Das Ratekauer Blasorchester setzt den ABBA-Kultfilm vor laufender Leinwand synchron in Szene. Dirigent und Initiator des spannenden Projektes ist der vielseitige Musiker Christoph Liedtke, ein Allrounder par excellence. Das aus etwa 50 Musikern bestehende Orchester spielt in der MuK alle Songs des Kinofilms Mamma Mia!. Herrliche Ohrwürmer, wer kennt sie nicht. Im ganzen Saal verbreiten sie nonstop gute Laune. Das Haus ist ausverkauft, darunter darf natürlich eine große begeisterte Fangruppe aus dem Heimatort Ratekau nicht fehlen.

Hinter dem dörflich charmanten Namen Ratekauer Blasorchester oder auch Sinfonisches Blasorchester Ratekau verbirgt sich ein hochqualifiziertes Orchester. Einmal hervorgegangen aus dem örtlichen Spielmannszug hat sich diese Formation unter Leitung von Christoph Liedtke zu einem veritablen All-round-Orchester entwickelt. In den letzten Jahren hat das Sinfonische Blasorchester in etlichen Crossover-Projekten überzeugt, indem es zusammen mit zahlreichen aus Musicals bekannten Vokalkünstlern große Konzert- und Videoformate erfolgreich kreiert hat.

Foto: Hildegard Przybyla

Gemeinsam mit dem Orchester treten an diesem Abend außergewöhnliche Vokalisten/innen auf: Julia Scheeser, Donata Jan und Konstantin Busack, alle drei bereits erfahrene und vielfach gefragte Musicaldarsteller/innen. Die Sängerinnen unterstreichen den an sich typischen ABBA-Sound durch ihre klaren, warmen Stimmen auf geradezu vollkommene Art. Konstantin Busack kann die männlichen Parts seinerseits wunderbar vervollkommnen.

Das überglückliche Publikum gibt immer wieder spontanen Zwischenapplaus, es ist hingerissen von der Kombination der anrührend gesungenen Lieder zu den komödiantischen Spaßeffekten im Film. Eine absolute Gute-Laune-Atmosphäre setzt sich durch, befreit von Sorgen und düsteren Nachrichten.



Foto: Hildegard Przybyla

Nach Ende des Films und lang anhaltendem Beifall bedankt sich Christoph Liedtke bei allen Anwesenden, insbesondere den Sponsoren für seine Projekte. Zum Abschied lässt er Waterloo zum Mitklatschen und schlussendlich Thank You For The Music für die glücklichen Zuhörer aufspielen.