Zum Possehl-Musikpreis-Konzert laden die Musikhochschule Lübeck und die Possehl-Stiftung am Samstag, 11. Januar ab 18 Uhr ein. Das Konzert dokumentiert mit seinem kontrastreichen Programm die Vielseitigkeit der künstlerischen Ausbildung an der MHL.

Es präsentieren sich Preisträgerinnen und Preisträger aus dem OPEN SPACE für aktuelle musikalische Aufführungskonzepte und dem traditionellen Possehl-Musikwettbewerb, der im November zum 61. Mal ausgetragen wurde. Auf dem Programm stehen eine multimediale Performance und Werke für Klavier, Bratsche und Gesang von Mozart, Liszt und Ravel.

Die künstlerischen Ergebnisse gleich zweier Possehl-Wettbewerbe sind am Samstag, 11. Januar ab 18 Uhr beim Possehl-Musikpreis Konzert zu erleben: Fünf Projektpräsentationen haben MHL-Studierende für den Possehl-Wettbewerb OPEN SPACE für aktuelle musikalische Aufführungskonzepte erarbeitet, der am 9. und 10. Januar in der MHL ausgetragen wird. Mit ihrem Siegerbeitrag werden die Studierenden sich im ersten Teil des Possehl-Musikpreis Konzerts vorstellen und dokumentieren, wie sich klassische Konzertformate erweitern lassen.



Die Gewinnerin des 61. Possehl-Musikwettbewerbs, der am 13. und 14. November an der MHL ausgetragen wurde, ist die Pianistin Yurika Kimura. In der Finalrunde erspielte sie sich mit ihrer souveränen Virtuosität, ihrem feinen Stilgefühl und ihrer vielfarbigen Interpretation, so das Urteil der Jury, den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis. Die 31-jährige Japanerin aus der Klasse von Prof. Konstanze Eickhorst präsentiert sich mit einem Ausschnitt aus den Charakterstücken „Années de pèlerinage“ von Franz Liszt. Sie wurde bereits mit zahlreichen Stipendien und Preisen internationaler Wettbewerbe bedacht und veröffentlichte 2019 ihre erste CD unter dem Titel „Carnaval“.



Der Pianist Leander Brune aus der Klasse von Prof. Konrad Elser, der sich den zweiten mit 2.000 Euro dotierten Preis erspielt hat, stellt sich mit Ravels „La Valse“ vor. Ursprünglich für Orchester geschrieben, hat der Komponist das imposante Werk selbst auf Klavier übertragen. Die Sängerin Monica Mhangwana und der Bratschist Jasper Sitte, die sich den dritten Preis teilen, präsentieren Werke von Mozart und Ravel.

Als Jury-Vorsitzende werden MHL-Präsident Prof. Bernd Redmann und Prof. Inge-Susann Römhild den Studierenden ihre Preise überreichen.

Possehl-Musikpreis-Konzert

Samstag, 11. Januar um 18 Uhr

Musikhochschule Lübeck, Großer Saal

Eintrittskarten gibt es für 6 Euro unter www.mh-luebeck.de sowie Restkarten an der Abendkasse.