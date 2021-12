Die Lübecker Kultband Max & Friends holt alle amerikanisch-weihnachtlichen Swing- und Soultitel heraus und zelebriert ein "Glamorous American Swinging & Soulful Christmas" als eigenes "Winter-Wonderland", wie sie es selbst nennen.

Dreimal spielt die Band in der jedes Mal ausverkauften Werfthalle Gollan und feiert in großer Formation sowie mit wachsender Begeisterung alle weltbekannten Weihnachtshits aus Nordamerika. Die dritte Vorstellung am zweiten Weihnachtstag krönt das diesjährige Ende der Weihnachtszeit. Die Musiker sind besonders gut aufgelegt und die Besucher genießen dank liebevoller Kartengeschenke vom Heiligen Abend noch einmal ihre Weihnachtsgefühle.

Maximilian Kraft hat einschließlich der Zugaben mehr als 30 beliebte Titel von "Driving Home For Christmas" über "Santa Baby", "Feliz Navidad" und "Last Christmas" bis "Silent Night" arrangiert und auf seinem gläsernen Flügel begleitet. Die Bigband ist von handverlesener Extra-Klasse. Zu den starken Bläsern und der Rhythmusgruppe hat er ein exquisites Damen-Streichquartett dazugemischt. Der Sound sprüht in alle Richtungen.

Nathalie DorraDrei Sängerinnen und zwei Sänger geben mit Charme und lockerer Feierlaune alles, was in ihnen steckt. Sie sind allesamt vielseitig ausgebildet und neben der Klassik auch im Swing, Soul sowie der Popularmusik zuhause. Allen voran Nathalie Dorra, eigentlich stadt- und landbekannt, aber so mancher Besucher hat sich dann doch die Augen gerieben, ob er sie angesichts ihrer großen Roben wiedererkennt.

Neben ihr Nicole Mühle mit Sopranstimme, ebenfalls im Soul- und Swing-Sound, im Auftreten amerikanisch-divenhaft zwischen Diana Ross und Marilyn Monroe schwebend. Überragend die Soulstimme der für Myra Maud eingesprungenen Gospelsängerin Lerato Shadare aus Südafrika. Sie singt sowohl mit vibrierender Energie wie auch ergreifend zärtlich, zum Beispiel im abschließenden "Silent Night", als selbst ihre Kollegin Nathalie Dorra feuchte Augen bekam.

Die beiden Sänger, Darryll B. Smith, Tenor aus Trinidad und Daniel Caccia, Bariton aus Kroatien sind ausgewiesene Profis. Sie haben neben den Damen insbesondere in ihren Soli überzeugt - der eine mehr charmant, der andere eher etwas spröde.

So geht Weihnachten und schlussendlich auch das Jahr 2021 klangvoll zu Ende. Wir dürfen sicher sein, dass Maximilian Kraft schon an neuen Projekten für das kommende feilt.

Fotos: (c) Hildegard Przybyla