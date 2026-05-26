Eine neue Konzertreihe der Musikhochschule Lübeck (MHL) startet am Donnerstag, 28. Mai um 17 Uhr in der Villa Brahms und rückt unter dem Titel „Ungehört, überhört? Unerhört!“ Musik von Komponistinnen in den Fokus, die im traditionellen, europäisch und männlich geprägten Kanon bislang wenig Beachtung fanden. In drei Konzerten überraschen MHL-Mitglieder und Gäste mit einem vielfältigen musikalischen Repertoire.

Die drei Konzerte am 28. Mai, 1. Juni und 7. Juni laden dazu ein, neue künstlerische Stimmen zu entdecken und vertraute Hörgewohnheiten zu hinterfragen. Im Mittelpunkt stehen Komponistinnen, die bedeutende Musik schrieben und dennoch im traditionellen, klassischen Kanon bisher kaum einen Platz fanden. Und sie gehen der Frage nach, warum wir in klassischen Repertoires so viele männliche Namen benennen können − und kaum weibliche? „Es gibt nur ein Genie im Haus“, verkündete Gustav Mahler seiner Verlobten Alma, die ebenfalls komponierte.

Was heute befremdlich klingt, war über Generationen bittere Realität, mit der sich produktive Künstlerinnen konfrontiert sahen. So wie die kroatische Komponistin Dora Pejačević, deren zwischen Spätromantik und Moderne angesiedelte Musik erst allmählich wiederentdeckt wird und in den drei Konzerten „Ungehört, überhört? Unerhört!“ erklingt. Sie gehörte zum Kreis Kunstschaffender um die Schriftsteller Karl Kraus und Rainer Maria Rilke und forderte die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern ein: „Jedes Talent, jedes Genie erfordert gleiche Rücksichtnahme – das Geschlecht darf da nicht in Frage kommen“, so ihre zukunftsweisende Devise.

Die Reihe startet am Donnerstag, 28. Mai um 17 Uhr in der Villa Brahms mit einem literarischen Konzert. Unter dem Motto „Schade, dass sie kein Mann ist, sie wird es sehr schwer haben“ gestalten Studierende der Klavierklasse Senka Rau und der Schauspieler Helmut Mooshammer (Deutsches Theater Berlin) eine Hommage an die Gleichberechtigung und Diversität. Die Klavierstudierenden bringen Werke von Komponistinnen des 19. Jahrhunderts unter anderem von Clara Schumann, Lili Boulanger, Amy Beach, Germaine Tailleferre und Dora Pejačević zu Gehör. Sie erklingen im Wechsel mit Texten, die der Schauspieler Helmut Mooshammer lesen wird, darunter verschiedene Briefe und Tagebucheinträge der Komponistinnen, aber auch Rezensionen berühmter Kritiker und Musiker wie Eduard Hanslick oder Hans von Bülow.

Ab 16 Uhr lädt der Wintergarten der historischen Villa Brahms zur Einstimmung auf das Konzert ein. Karten sind für 8 Euro und 11 Euro an allen dem Lübeck Ticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder online unter www.luebeck-ticket.de erhältlich. Restkarten gibt es ab 16.30 Uhr an der Tageskasse (Jerusalemsberg 4, 23568 Lübeck).

Zwei weitere Konzerte der Reihe „Ungehört, überhört? Unerhört!“ gibt es am Montag, 1. Juni um 20 Uhr, dann mit der kubanischen Pianistin Yami CruzMontero als Interpretin und Moderatorin sowie am Sonntag, 7. Juni um 11 Uhr. Beide Konzerte finden im Kammermusiksaal der MHL statt, der Eintritt ist frei.